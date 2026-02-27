【GUジーンズ】が穿くだけで抜け感出る！ 40・50代が参考にしたい「大人っぽコーデ」

トレンド継続中のジーンズ。ミドル世代が今買うなら、コーデに抜け感を与えてくれるバギーシルエットがおすすめ。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんをお手本に、バギージーンズを使った「大人っぽコーデ」を紹介します。春らしい爽やかな着こなしをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。

爽やかな配色でまとめた好印象コーデ

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

春夏トレンドのブルージーンズ。公式サイトには「はくだけで抜け感の出るバギーシルエット」とあり、コーデを軽やかに見せたいときにぴったり。フリルネックの白チュニックとベージュのコートを合わせれば、爽やかで女性らしい好印象スタイルに。パイソン柄のパンプスがアクセントになってくれます。

デニムオンデニムで上級者見え

カジュアルなデニムオンデニムスタイルも、ジャケットを重ねれば大人らしい上品さをプラスできそう。「バギーフレアジーンズ」のシルエットなら、着こなしを女性らしく、脚長に見せてくれる予感です。トップスのボタンの留め外しや袖口を覗かせるなど、抜けを意識したスタイリングがこなれ感を醸し出すポイントになってくれます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M