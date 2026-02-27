日本スケート連盟が発表

日本スケート連盟は27日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、3月の世界選手権（チェコ・プラハ）の出場を辞退すると発表した。

三浦・木原組の“りくりゅう”は、ミラノ・コルティナ五輪の団体戦銀メダルに貢献し、個人戦では同種目日本初の金メダルを獲得した。

個人戦のショートプログラム（SP）はリフトでミスがあって5位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高得点をマークして逆転。深い絆で結ばれた2人の演技は、日本に感動を呼んだ。

2人は連盟を通じてコメントを発表。「オリンピックで金メダルを獲得することができたことから、その後すぐに世界選手権に向けて、心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しいと判断し、辞退を決断いたしました」などと説明した。さらに、「今後に関してはシーズンが終わった後に私たち自身で発表させていただきます」としている。

日本時間17日の金メダルから10日、りくりゅうの決断には、ファンから労いや気遣う声が上がった。

「今シーズン本当にお疲れ様でした ゆっくり休養してください」

「残念な気持ちはあるけどゆっくり休んで欲しい」

「ゆっくり心身を休めて好きな事が出来ますように」

「残念ではありますがちょっとホッとしました。ゆっくり休んで下さい」

「今までずっと駆け抜けてきた分ゆっくり休んでほしいです」

「今後のことは『おふたり自身から』聞けることを待ってます」

世界選手権の日本勢のペアは長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が出場する。



（THE ANSWER編集部）