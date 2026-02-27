福岡県粕屋町は、ことし8月の町長選挙で電子投票を導入する見通しです。導入が決まれば福岡県では初めてで、九州でも2番目となります。

■森野里奈記者

「粕屋町が導入しようとしているのは、選挙でのタブレットを使った電子投票です。町の人たちはどう受け止めているのでしょうか。」



■町民

「知らなかったです。便利になる分はいいのかなと思います。」

「デメリットが逆に浮かばないくらい、メリットが多いんじゃないかと思います。」

「あまり機械化されるとついて行けない。私たちは前のままがいいかなと思っています。」





福岡県粕屋町が導入を目指す電子投票。今後、実施される町長選挙と町議会議員選挙が対象です。電子投票に必要な機器のレンタル費用などとして、およそ980万円の予算案と関連する条例案が26日、町議会に提出されました。この電子投票、どのように行うのでしょうか。■音声「投票が完了しました。お疲れ様でした。」こちらは、宮崎県新富町の期日前投票所です。3月1日に投開票が行われる町議会議員の補欠選挙で、電子投票が九州で初めて導入されました。有権者は、タブレット端末をタッチペンで操作するだけで投票ができます。■期日前投票をした人「紙と比べると本当に簡単。楽ですね。紙の場合は書き間違いがあると思うが、電子投票はそんなことない。押すだけだから。」実際にデモンストレーション用の端末で体験させてもらいました。■早瀬純哉記者「今回は、しんとみたろうさんに投票してみたいと思います。確認画面が出てきましたので、投票するを押してみると。」■音声「投票が完了しました。お疲れさまでした。」投票にかかった時間はわずか15秒ほど。スムーズに投票ができ、書き間違いもないため、誰に投票したのか判別が難しい「疑問票」の減少にもつながるということです。■新富町選挙管理委員会・吉野 雄太さん「片手で杖をつきながらだったり、お子さんを抱えた状態での投票が簡単にできるようになっているところが一番のメリットです。気軽に投票ができるようになって、結果的に投票率の向上にもつながればと思っています。」宮崎県新富町によりますと、開票作業は、端末からUSBメモリでデータを回収して集計する方式です。これまでは30人ほどの職員が必要でしたが、電子投票だと13人に減らせるうえ、作業時間も半分程度になるということで、職員の負担軽減も見込めます。ただ、課題の1つとなるのがコストです。新富町のシステムの利用料はおよそ1150万円で、これまでの町長選挙や町議会議員選挙のおよそ2倍になるということです。導入を目指す福岡県粕屋町でも、機器のレンタルなどで選挙にかかる費用はこれまでより増加する見通しだということです。また、心配されるのが。■町民「間違った投票になったりとか、投票結果に不信を持つ人が出てきたり、そういう混乱があるとよくないなと思います。」電子投票の信頼性も課題です。システムエラーなど技術的な部分の懸念もあり、法律の施行から20年以上たちましたが、導入されたのはこれまで全国の11自治体にとどまっています。

こうした課題に対し、海外の事例を参考に電子投票の信頼性を高めていくことも大切だと専門家は指摘します。



■九州大学大学院・施 光恒 教授

「最初はアメリカのような形で（電子投票した際に）有権者が自分の投票を紙で確認できて、そして紙の方も投票箱に入れて保管しておく。何か疑義が生じたときは、紙の方で監査を行う。そういう用心深いシステムが必要ではないか。」



手軽に投票ができて負担軽減につながる一方で、コストや信頼性に懸念が残る電子投票。福岡でも導入が進んでいくのでしょうか。



