◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）＝２月２７日、栗東トレセン

ソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は、坂路で６５秒５―１４秒９で調整した。体のハリも良く、状態は高いレベルで安定している。四位調教師は「順調ですね。元気いっぱいです」と笑顔を浮かべた。

前走の河津桜賞では、初のマイル戦ということもあり、道中では押っつけながらの追走になった。それでも最後はねじ伏せるように勝利。「ずぶいところを見せたけど、いい脚を使ってくれた。粗削りのなかでも、勝ち切ってくれている」と評価した。

今回は桜花賞トライアルで、３枚の優先権を巡る争いになる。「距離はもっと長くてもと思うけど、３歳の牝馬。桜花賞の可能性は消したくないですから。直線に入るときに、いい位置にいれば」と指揮官。今後を占う重要な一戦になりそうだ。半姉のセキトバイーストは、２４年のチューリップ賞２着で本番に向かった。タイプは違うが、姉以上のポテンシャルも秘めていそうなだけに、どんな走りをするか期待したい。