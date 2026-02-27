2026年3月3日、ブルボンから「ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味」が全国発売されます。

コーヒー×バニラ×チョコレートを重ねた設計で、しっとり食感とほろ苦さを同時に楽しめる新作です。

量販店やドラッグストア、売店など日常の買い物導線で手に取りやすい展開も魅力です！

ブルボン「ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味」

商品名：ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味発売日：2026年3月3日（全国発売）内容量：106g（個装紙込み）価格：オープンプライス賞味期限：6カ月販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

ブルボンは、新潟県柏崎市に本社を置く菓子メーカーです。

同社の「濃厚チョコブラウニー」シリーズは、チョコレート加工技術を生かした濃厚な味わいで長く支持されてきました。

今回の新フレーバーは、甘さだけでなく苦味とコクのバランスを前に出した、シリーズの新しい選択肢です。

アフォガート風味の味わい設計

1個当たりエネルギー：62kcalフレーバー構成：コーヒー／バニラ／チョコレート

コーヒーを練り込んだ生地にチョコチップをちりばめ、さらにハーフコーティングでチョコレート感を重ねた設計です。

口に入れた直後はチョコの甘さが広がり、後半にエスプレッソのほろ苦さが抜ける流れがアフォガートらしい味わいです。

バニラのコクが全体をつないでくれるので、濃厚でも食べ進めやすい一体感があります。

個包装で取り分けしやすく、短い休憩時間でも食べ切りのペースを作りやすい仕様です。

2013年から続く濃厚チョコブラウニーの系譜

シリーズ初代発売年：2013年ミニタイプ発売年：2018年

濃厚チョコブラウニーは2013年に発売され、発売当初は大学売店で記録的な販売を達成した実績があります。

2018年にはひとくちサイズの「ミニ濃厚チョコブラウニー」が加わり、食べやすさと濃厚感の両立で定番化が進みました。

今回のアフォガート風味は、その定番シリーズに「苦味の心地よさ」を足した派生ラインです。

チョコ中心の満足感は守りつつ、コーヒーのニュアンスで後味を引き締める方向性が新鮮です☆

濃厚系スイーツは甘さ重視になりやすい中で、苦味とコクを組み合わせた設計は仕事中の間食にも合わせやすい仕上がりです。

個包装でストックしやすく、分けやすく、食べる量を調整しやすい点も日常使いで効いてきます。

コーヒー系フレーバーが好きな人はもちろん、定番の濃厚チョコブラウニーを食べ慣れた人にも試したくなる新作です。

【コーヒーのほろ苦さとバニラのコクが重なる濃密スイーツ！

ブルボン「ミニ濃厚チョコブラウニーアフォガート風味」】の紹介でした。

