引越し当日に電気契約を忘れて、部屋に入った瞬間に真っ暗というトラブルは意外と身近です。

おてがるでんきは2026年2月25日から、24時間受付で夜間でも最短10分の即時送電サービスをスタートしました。

荷解き中や深夜到着でも、スマホから手続きしてすぐに電気を使える体制です！

おてがるでんき「24時間最短10分で始まる即時送電サービス」

サービス開始日：2026年2月25日受付体制：24時間送電開始：夜間でも最短10分申込完了目安：スマホで最短3分基本料金：0円〜契約件数：10万件以上

おてがるでんきを提供するエクスゲートは、電気・ガス・通信を扱うトータルライフラインプロバイダーです。

同サービスは「複雑な契約をシンプルにする」という方針で、引越し時の手続き負担を小さくする設計が進められています。

今回の更新では、電気が使えない待機時間を短縮し、生活の立ち上がりを止めない導線づくりにフォーカスした内容です。

夜間到着の引越しでも照明や充電環境をすぐ確保しやすくなるため、実用性の高いアップデートになっています。

引越し当日の手続き忘れを埋める送電スピードと運用体制

手続き忘れの実感：引越し経験者の62％送電開始例1：21時30分申込 → 21時40分送電開始送電開始例2：2時20分申込 → 2時50分送電開始

3月から4月は引越し手続きが集中し、役所対応やガス・水道開栓の中で電気契約が後回しになりやすい時期です。

そのギャップを埋めるため、同サービスは深夜帯も受付を継続し、申し込み後の送電までを短く設計しています。

実際の時間例が公開されている点は、利用前に動き方を具体的にイメージしやすい情報です。

真っ暗な部屋で最初に困る「照明」「スマホ充電」「家電初期設定」の立ち上げを早められる構成です。

引越し直後の不安を減らし、生活スタートのテンポを崩しにくいサービス設計です。

電気契約は忘れたときのダメージが大きい一方で、平常時は意識されにくい手続きでもあります。

おてがるでんきの即時送電は、まさにその「うっかり」に実務で対応する仕組みとして機能しやすい更新でした。

引越しシーズンに向けたライフライン対策の選択肢として、チェックしておきたい発表です☆

【引越し当日の真っ暗トラブルを夜間でも救う新対応！

おてがるでんき「24時間最短10分で始まる即時送電サービス」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 即時送電サービスはいつから始まりましたか？

2026年2月25日から開始されています。

Q. 受付時間は何時から何時までですか？

24時間受付です。

Q. 夜間の申し込みでもすぐ電気は使えますか？

夜間でも最短10分で送電開始と案内されています。

Q. 申し込みにかかる時間の目安はありますか？

スマホから最短3分で申し込み完了の目安が示されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 引越し当日の真っ暗トラブルを夜間でも救う新対応！おてがるでんき「24時間最短10分で始まる即時送電サービス」 appeared first on Dtimes.