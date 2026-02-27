北山宏光、新シングル「ULTRA」リリース決定 新レーベル「RED ON」移籍後初作品
歌手・俳優の北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にシングル「ULTRA」（読み：ウルトラ）をリリースすることが27日、発表された。
【画像】ポニーキャニオン＆TOBE、新規レーベル「RED ON」ロゴ
北山は、昨年12月に「ポニーキャニオン」と「TOBE」の共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。本作は「RED ON」からリリースされる第1弾作品となる。
表題曲の「ULTRA」は、北山が自ら作詞を務め、大切な人へのまっすぐな想いをつづった心温まるラブソング。出会えた奇跡、同じ時代を生きる運命、そして「誰かじゃなく君のために歌う」という強い決意、一人ひとりの存在の尊さや何気ない日常こそがかけがえのない宝物であることに気づかせてくれる1曲となっている。また、子どもから大人まで、幅広い世代に共感してもらいたいという願いも込められている。
「ULTRA」は、初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤A（CD＋DVD）、初回生産限定盤B（CD＋Booklet）、通常盤（CD Only）の4形態でリリースされる。初回生産限定盤Aには表題曲「ULTRA」のミュージックビデオとメイキング映像、初回生産限定盤Bは“ULTRA”Documentary Booklet が付属する。通常盤には「ULTRA」やインストゥルメンタルを含む全6曲が収録される。
また、店舗別の購入特典も発表された。店舗によっては3形態同時購入特典も用意されており、特典はいずれも先着で数量に限りがある。
