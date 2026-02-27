SEVENTEEN、『BEASTARS FINAL SEASON』ED主題歌リリース 原作者がWOOZIと対談も
13人組グループ・SEVENTEENが、27日午後6時にデジタルシングル「Tiny Light」を配信開始した。
【写真】かねてからファン！フィギュアを手に喜ぶSEVENTEEN・WOOZI
「Tiny Light」は、2026年3月7日よりNetflixにて独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌。「Tiny Light」の配信に合わせ、原作者・板垣巴留氏とWOOZIによるスペシャル対談動画も解禁された。板垣氏とWOOZIがチャットでやり取りをしているようなユニークな設定で対談は進んでいく。
「BEASTARS」キャラクタークイズでは、板垣氏がWOOZIは「BEASTARS」のどのキャラクターに似ているかを診断したり、WOOZIの好きな「BEASTARS」のキャラクターや板垣氏の好きな SEVENTEEN の楽曲に関する話題も盛り込まれている。そして、かねてより「BEASTARS」ファンであるWOOZIが手がけた、『BEASTARS FINAL SEASON』Part2 の ED 主題歌である「Tiny Light」に込められた想いも語っている。
「Tiny Light」はWOOZIが作詞・作曲に参加し、どんな困難が訪れても君を絶対に手放さないという、勇気ある告白を込めた楽曲。テンポの速いドラムとリズミカルなギター演奏に、叙情的な歌詞が美しく溶け込んでいる。SEVENTEENのダイナミックで力強いエネルギーと、CARAT（ファンネーム）に向けた真摯な想いが感じられる。
