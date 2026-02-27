『キルアオ』竜胆兄弟のキャスト発表 カズマ役が千葉翔也、エイジ役が中島ヨシキ
4月からテレ東系で放送されるテレビアニメ『キルアオ』の新たな追加キャストとして、竜胆カズマ役を千葉翔也、竜胆エイジ役を中島ヨシキが務めることが発表された。
【写真】どう演じる？竜胆兄弟を演じる千葉翔也、中島ヨシキ
カズマとエイジの2人は業界最大手の暗殺組織「JARDIN（ハルディン）」に所属する最高ランクの暗殺者。カズマは、「誰でも」「強力に」「瞬間的に」催眠術をかけられる暗殺スキルの持ち主。一方のエイジは、圧倒的な身体能力でゴルフを駆使して暗殺をする。
十三の前に立ちはだかる強敵カズマとエイジ兄弟を演じる千葉と中島から、本作への意気込みが感じられるコメントもあわせて到着した。
また、本作のトークイベントが、3月28日に東京ビッグサイトにて開催される『AnimeJapan 2026』のテレ東ブース、 DMMブースにて実施される。放送開始を直前に控えた本作の魅力を届ける予定。各ステージの出演者や内容などの詳細は、後日改めて発表される。
■追加キャストコメント
▼竜胆カズマ役：千葉翔也
登場人物1人1人が生き生きとしていて、ぶっとんでいるのに血が通った会話劇にすっかり夢中になりました！影が薄めだった人も後から仲良くなるのが良いですよね。ほのぼのしたりギャグに声を出して笑ったりしました。改めて関わることができてうれしいです。そんな中で大狼の本業を思い出させる暗殺の実力者として、シリアスな側面も担えるよう努めたいと思います。話し方からして特徴的ですし、癖のあるカズマを楽しく演じたいと思います。
▼竜胆エイジ役：中島ヨシキ
竜胆エイジの声を担当させていただくことになりました、中島ヨシキです。自分はあまり中学生に戻りたいとは思えないのですが、十三が学生生活をエンジョイしている姿を見ると、やっぱりちょっぴり羨ましいかも。竜胆兄弟は十三の前に立ちはだかる敵として登場します！エイジは一体どんな形で戦うのか、どんなセリフを発するのか…！今から収録が楽しみです！どうぞよろしくお願いいたします！
