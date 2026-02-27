高尾颯斗＆志田こはくW主演『女の子が抱いちゃダメですか？』キービジュアル公開 OP主題歌はアイドルグループ・Straight Angeliの新曲
高尾颯斗と志田こはくW主演のMBSドラマフィル枠『女の子が抱いちゃダメですか？』（3月5日スタート 毎週木曜 深1：29〜）のキービジュアルが公開された。またOP主題歌に6人組アイドルグループ・Straight Angeliの新曲「HUNTER▽GIRL」（▽＝ハートマーク）が決定した。
【画像】“Kawaii Roc ”がコンセプト…OP主題歌を担当するStraight Angeli
原作は、ねじがなめた氏による累計60万部突破の人気コミックス。エリート商社マンだけど抱かれたい彼”と“清楚系美女だけど抱きたい彼女”によるジェンダーロールに立ち向かう、パワフルでキュートなラブコメディー。
キービジュアルは自然体な表情と、美月（志田こはく）が篠宮（高尾颯斗）の上に乗っている大胆な構図となっており、新しい恋愛観を印象的に表現。2人の関係がどのように変化していくのか、物語への期待が高まる。
また、OP主題歌を担当するのは、スターダストプロモーション所属のStraight Angeli。“Kawaii Rock”をコンセプトに、天使のように誰からも愛される存在になってほしいという想いがグループ名に込められている。
■Straight Angeliコメント
このたび、「女の子が抱いちゃダメですか？」のOP主題歌を務めさせていただけること、とても光栄に思います！「HUNTER▽GIRL」は、夢に向かって自分のままに突き進む芯の強い女性と恋愛においての固定観念に立ち向かうドラマの主人公の女性とリンクした楽曲で、真っ直ぐな心を力強いバンドサウンドと歌声で表現しています。この曲を聴いて、夢や目標など何かに励んでいるみなさんが明るく前向きになっていただけたらうれしいです！
【画像】“Kawaii Roc ”がコンセプト…OP主題歌を担当するStraight Angeli
原作は、ねじがなめた氏による累計60万部突破の人気コミックス。エリート商社マンだけど抱かれたい彼”と“清楚系美女だけど抱きたい彼女”によるジェンダーロールに立ち向かう、パワフルでキュートなラブコメディー。
また、OP主題歌を担当するのは、スターダストプロモーション所属のStraight Angeli。“Kawaii Rock”をコンセプトに、天使のように誰からも愛される存在になってほしいという想いがグループ名に込められている。
■Straight Angeliコメント
このたび、「女の子が抱いちゃダメですか？」のOP主題歌を務めさせていただけること、とても光栄に思います！「HUNTER▽GIRL」は、夢に向かって自分のままに突き進む芯の強い女性と恋愛においての固定観念に立ち向かうドラマの主人公の女性とリンクした楽曲で、真っ直ぐな心を力強いバンドサウンドと歌声で表現しています。この曲を聴いて、夢や目標など何かに励んでいるみなさんが明るく前向きになっていただけたらうれしいです！