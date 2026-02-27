俳優の川粼麻世さんが自身のブログを更新。今月、『新しい家族』として迎えた愛猫のピノが、妹猫と再会したことを明かしました。

【写真を見る】【 川粼麻世 】新しい家族の愛猫が妹と再会「お互いにまだ覚えていて ずっとくっついてました」





川粼さんは、愛猫ピノの「可愛さに魅了されたご近所の仲良し夫妻が ピノの兄妹が欲しくて」飼うことになり、同じブリーダーの家に迎えに行って来たと報告。2匹の猫を抱く画像を添えて、「兄妹と感動の再会」と、綴りました。









川粼さんは、久しぶりに再会した兄妹猫の様子を「お互いにまだ覚えていて ずっとくっついてました 奇跡的なツーショット！」と綴っています。









川粼さんは愛猫のピノについて、映画『E.T.』のモデルになったとも言われるスフィンクスと、マンチカンの特徴を併せ持つ猫種（バンビーノ）であることを紹介。「足が短くて 皺くちゃで とても人懐っこい性格」とその魅力を記しています。









投稿された愛猫ピノの寝顔の画像をみると、確かに映画『E.T.』に登場する宇宙人にそっくりな風貌です。









川粼さんはこの種類の猫を選んだ理由について、「左目に障害がありますが 妻は死ぬまでに一度飼いたい 猫種だったみたいです」と、その個性も含めて飼いたかった猫だったことを明かしています。









そして愛猫を抱く画像を添えて「子供達に囲まれ 我が家は平和です」と綴りました。









