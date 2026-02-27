BTSのジョングクさんがライブ配信で酔っ払い物議 友人に暴言も…動画は削除 グループ活動再開へ懸念も
来月にグループ活動の再開を控え、ファンの期待も高まる中、BTSのメンバーがきのう未明に行ったライブ配信が物議をかもしています。
「もう知らない。やりたいように生きたい」BTSメンバーがライブ配信で…
BTS ジョングクさん
「もう知らない。やりたいように生きたい。事務所のことも、もう知らない」
世界的人気グループ「BTS」のメンバー・ジョングクさんが、きのう未明に行ったライブ配信。ジョングクさんは、友人や家族らとお酒を飲みながら、事務所に所属するアーティストとしての葛藤を吐露します。
BTS ジョングクさん
「2月は休める時間がなかったです。皮膚科に行く時間もなかったです。3月も忙しいです。（カムバックが）目前だから、準備をたくさんしないと」
“暴言”の矛先は一緒にいた友人やファンにも
お酒が進んだのか、一緒にいた友人に暴言を吐く場面も。
BTS ジョングクさん
「酔っ払って話すのも私の性格だし、私の本音」
矛先は心配して配信をやめるよう促したファンにも向けられました。
BTS ジョングクさん
「なぜ私が配信をやめなければならないのか。やりたいからやっているのに“ああしろ、こうしろ”と言わないでほしい」
この後、動画は配信サイトから削除されましたが、SNSなどで拡散。ファンたちの間で物議をかもしています。
ファン（Xより）
「酒が問題だ、ジョングクくん」
「世の中すべての人が、やりたいことをやって生きているわけではない」
「気を付けるべき」「うれしい気持ちも」ファンの声
メンバーの兵役で活動を一時休止していたBTS。
来月には、7人全員での「完全体」での復帰を前に起きたこの騒動に、ファンたちは。
BTSファン
「子どもも見るかもしれないから、気を付けるべきだと思う」
「個人としてよりは、アイドルのジョングクとして、言葉に気を付けるべきだったと思う」
「もし、自分の“推し”が思っていることをちゃんと話してくれたなら、うれしい気持ちもある」
配信終了後には「カムバックしたら、本当に頑張りま〜す」と写真付きで投稿したジョングクさん。
グループ活動再開への影響が懸念されています。