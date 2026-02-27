人類最後の“半ゾンビ”描く映画、新写真＆予告＆追加キャストコメント解禁 3・20公開『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』
俳優の芳村宗治郎が主演を務める、3月20日公開の映画『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』より、新たな場面写真と予告編が解禁。また、ニュース番組のコメンテーター役を務めた街裏ぴんく、ギャル役を務めたせきぐちりさが、それぞれコメントを寄せた。
【動画】人類最後の“半ゾンビ”描く映画、公開された“60秒”予告
同映画は、会社員として暮らす、人類最後の“半ゾンビ”新宮龍馬（しんぐう・りょうま）が本作の主人公。「波風立てずに生活したい」と普通の生活を送っていたが、ある日インターンで来た大学生・羽座目（うざめ）くんを噛んでしまい、ゾンビパンデミックが勃発。混乱を収めるべく戦いに挑むはずが、根っからの陰キャ気質が邪魔をして、なかなか動き出せない。
ゾンビ映画だが、コメディ要素を加えた「ブラックコメディ」となる。“ゾンビあるある”を盛り込みながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指す。主題歌はTOKYO世界の書き下ろし新曲「Sprout」。
予告映像は、凄惨なゾンビパンデミックの回想シーンから幕を開ける。「ゾンビ絶滅」が政府から公式に発表され、平和を取り戻したはずの世界。しかし、その裏で、理性を保ったまま社会に溶け込み、スーツ姿で働く“半ゾンビ”・新宮が日常を送っていた。
しかし、穏やかな日常は突如として崩壊。各地で相次ぐ「半ゾンビの凶暴化（完全ゾンビ化）」のニュースをきっかけに、事態は急速に緊迫していく。
逃げ惑う人々、響きわたる叫び声、そして「ゾンビ VS 半ゾンビ」という前代未聞の対立が勃発。さらに、「癒やしの半ゾンビハウス」を提唱する怪しげな男・飛衣輪（ひいりんぐ）の暗躍が、事態をより混沌へと突き動かしていく。
新宮に待ち受ける“結末”とは…笑いと恐怖、そして切なさが交錯する、究極のゾンビ・エンターテインメントとなっている。
■コメント
●街裏ぴんく／コメンテーター役
世界一アホなゾンビ映画にお邪魔できて最高！
これを生み出した心意気に乾杯です。
終始メチャクチャで、あのリモコンは何やってん。原理教えろ。あと3Bが登場した時の「なるほど」というセリフもワケ分からんくて笑いました。もっと肩の力抜いて楽に生きようと思わせてくれる映画。是非ご覧あれ！
●せきぐちりさ／ギャル役
今回初めてゾンビ役を演じさせていただきました！
映画に出演すること自体も初めてだったため、大きなスクリーンに自分のゾンビ姿が映った瞬間は思わずハッとしました笑
ゾンビ映画ですがコメディ要素もあり、ゾンビ映画やホラー映画があまり得意ではない私でも、最後まで楽しく観ることができる作品でした。
皆さんもぜひ劇場でご覧ください！
