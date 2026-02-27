TDS、ダッフィー新作が4・14発売 25周年を彩る新グッズ＆スーベニア一挙公開
東京ディズニーシーは4月15日から始まるアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』の開催を記念し、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のグッズやフードスーベニアなどを4月14日から販売する。青色をテーマに、ダッフィーたちが“青色さがし”に出発する物語を描く。
【写真多数】25周年記念グッズ＆フードスーベニアなど
物語は、ジェラトーニが「海の青、空の青、貝殻の青…ぜんぶ違う青だ」と気づく場面から始まる。「ねえみんな、青い色を一緒に探しにいかない？」という呼びかけにダッフィーたちが応え、きらきら光る石の飾りを付けた三輪車“ファインド・ブルー号”で出発する。
グッズは、やさしいブルーを取り入れたコスチュームのぬいぐるみバッジ（各2800円）や、ファインド・ブルー号に乗ったダッフィーのぬいぐるみ（5400円）をはじめ、トートバッグ（全7種／各1500円）、キャップ（3500円）、Tシャツ（各3700円）、カチューシャ（2500円）などを展開する。エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」に登場する衣装姿のぬいぐるみバッジ（各2800円）も登場し、祝祭感を高める。
フードでは、ケープコッド・クックオフで「紅茶パンナコッタ＆ミルクムース（550円）」や「ミルクティーショートケーキ（ピスタチオ入り／550円）」を販売。スーベニアランチケースは対象メニューにプラス1500円、スーベニアタンブラーは対象メニューにプラス1700円で付けられる。グミキャンディー、ミニスナックケース付きは1700円で提供する。
また、「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」からはダッフィークッキーサンド（キャラメルクリーム）3個入り2000円が初登場。キャラメルクリームとキャラメルソースを挟んだクッキーサンドで、東京ディズニーリゾート・アプリでの注文販売となる。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、4月14日から7月6日まで“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”カントニーズランチ（7800円）とスペシャルドリンク（1600円）を提供。ディズニーリゾートラインでも同日から、同デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売する。
「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」は、4月15日から2027年3月31日まで開催。テーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれたパークで、心きらめく祝祭の1年を展開する。
