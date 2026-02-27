◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われる中日との壮行試合の試合前練習でフリー打撃を行った。世界が注目する二刀流男の打撃練習が始まると、打撃ケージ付近にナインや関係者が集結し、熱視線を送った。１セット目は７スイングで２発のサク越え。会場からは「おー」など感嘆の声が上がった。

２セット目でも豪快に３本のサク越えを放り込んだ。ただ２セット目の途中では高く上がりすぎた打球が、真上の防球ネットで跳ね返った末、自身の頭をかすめるような場面も。まさかの自打球には、顔をしかめていた。

前日の会見では、２７日にフリー打撃を行うことを示唆。現状については「体の状態はいいと思う。時差ボケがちょっとまだある状態で、まあ頭がちょっとボーッとするなーとか、そういうところはあるけど、いたって健康な状態で、オフシーズンもキャンプもちゃんと過ごせたので、いい状態だと思います」と話していた。

大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日の午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、バンテリンドームに直行してチームに合流。練習では最大５０メートルほど離れたキャッチボールを１０分間行い、その後は室内で打撃練習をするなどして調整した。

２６日にはパドレス・松井裕樹投手がコンディション不良のため、出場を辞退することが発表。今大会は現状、日本代表では２００９年大会の５人を大幅に上回る歴代最多８人のメジャーリーガーが出場する予定だ。メジャー組は２７、２８日の中日との壮行試合には出場できず、３月２日のオリックス戦（京セラドーム）から出場が可能となる。