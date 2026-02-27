◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２７日、美浦トレセン

中山金杯に続き重賞連勝を目指すカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は、６枠９番に決まった。レース２日前の２７日は坂路で調整し、６６秒８―１６秒５で軽快に駆け抜けた。

水曜日の最終追い切り後の様子について、奥村武調教師は「特に変わらないです」と話し、順調に調整が進んでいることをうかがわせた。続けて「状態は前走より良いと思います」と手応えを口にした。

今回は初めての古馬同士のＧ２となる。「ハンデ戦（５５キロ）と今回は斤量（５６キロ）も違うので、その辺りがどうかなというのはあります」と条件の違いを懸念するが、前走１着から臨むのはカラマティアノス一頭のみで、勢いはメンバー随一といえる。

テン乗りで重賞初制覇に導いた津村明秀騎手＝美浦・フリー＝の継続騎乗も心強い。１週前追い切りでコンタクトを執り、好感触をつかんだ。相手強化で試金石となる一戦。結果が出れば、より大きな舞台が見えてくる。