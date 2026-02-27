俳優・柄本佑（39）が27日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演し、俳優を目指したきっかけを明かした。

父は柄本明、母は角替和枝という俳優一家。演技の道に進むのは自然な流れだったと思いきや、最初の憧れは製作側だったという。

「役者さんを目指していたというよりは、小学校の時の卒業文書にも書いてるんですけど、映画監督になるのが夢だった」。小学生のころに勝新太郎さんの「座頭市」を見たといい、「勝新さんがめちゃくちゃかっこいいなって思ったんですよ。ただ、これを撮った監督っていうのは、きっともっとかっこいいんだろうなと思って」と振り返った。

とはいえ、子供ながらに映像作品の監督にたどり着くのも珍しく、「その当時にもう監督っていうのがいるっていうのを知ってたのは、きっと家庭環境だなっていう」と分析した。

初めて演じる機会を得たのも、“監督”が理由だった。03年に映画「美しい夏キリシマ」に主演。オーディションの末に役を射止めた。母からは「あんた、どうせオーディションなんか行ったって落ちるけど、面接に行ったら生で映画監督を見られるよ」との誘い文句。受けに行ったところ、待っていたのが「黒木和雄さんという大巨匠の方なんですよ。『祭りの準備』とかの」と振り返った。