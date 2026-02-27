「顔も心も美しい」IVE・ユジン、“静かな善行”に称賛の嵐！匿名で乳がん健康財団に寄付

IVEのユジンが、人知れず行っていた善行で世間に温かな感動を届けている。

2月27日、韓国乳がん健康財団は、ユジンが今年初めに同財団へ寄付をしたことを発表した。

彼女は自分の名前を伏せ、財団の公式ホームページを通じて寄付を行ったという。正確な金額は公表されていないものの、彼女の分かち合いに対する真摯な思いが感じられ、称賛を集めている。

IVE・ユジン

ステージ上での圧倒的なカリスマ性はさることながら、ステージを一歩降りれば思慮深く温かな素顔を見せたユジンに対し、SNSでは「顔も心も美しい」「善い影響力のお手本だ」といった称賛と応援の声が寄せられている。

なお、ユジンが所属するIVEは、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースし、現在精力的なカムバック活動を展開している。先行公開曲『BANG BANG』は主要音源チャートや音楽番組で1位を席巻し、タイトル曲『BLACKHOLE』も熱烈な反応を得ており、快進撃を続けている。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。