女性にそばの魅力を知ってもらおうというイベントが28日から始まるのを前に27日、山形市内のそば店でオリジナルメニューの試食会が開催されました。



このイベントは山形市に本社を置く鈴木製粉所が女性にそばの魅力を知ってもらおうと毎年開催しているものです。

14回目となることしは28日から開催され、県内外38のそば店でお店オリジナルの「女子蕎麦セット」を味わうことができます。

27日は山形市七日町にある「庄司屋」でオープニングイベントとして試食会が開催され、参加したおよそ40人の女性が、「女子蕎麦」を味わいました。

提供されたメニューは、菜の花が入ったサラダにセリと桜エビが入った“春”を感じさせるそばです。





参加した女性「そばもおいしいですし桜エビとセリものっていて春を感じる大変おいしいメニューでした」「桜エビも春の香りがしてセリもとってもいい感じでとっても幸せな気分になりました」「いろんな店舗さんでそれぞれのメニューがあると思いますのでいただくのが楽しみ」鈴木製粉所代表取締役 鈴木文明さん「そば店をみていると女性のお客さんが少ないというのがあり女性にもどんどんそばを食べてほしいという思いから始めさせてもらいました。そばは健康食でありますのでそばをいっぱい食べてもらって健康美人になってほしいなと思っております」このイベントは28日から3月31日まで開催されます。