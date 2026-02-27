½éÀï¤Ï6Æü¡¢Áá¤¯¤âÂçÃ«¤ËÂç´¿À¼¡¡Â¸ºß´¶ÊÌ³Ê¡¢¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¹ÔÎó
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Áá¤¯¤â¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£27Æü¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¤ÎÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¡Ö16¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤äT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥¹¤¬ÅþÃå¤¹¤ëµå¾ìÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï100¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤ÇÆüËÜ¤ÎÆþ¤ë1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤Ï5Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï6Æü¤ËÂæÏÑ¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨2Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£