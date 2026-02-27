¡Ú ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃæÂ¼¿ÎÈþ ¡ÛÉ×¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×ÂçÃÝ°ì¼ù¤Î´Ñ»¡µ¤ò´©¹Ôà·ëº§¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤èá¥Þ¥ÞÍ§¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤âÀä»¿
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¿ÎÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡ÖºÊÇ¾ VS. É×Ç¾¡¡Ç¯¾åÉ×¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë´Ñ»¡µ¡×´©¹ÔµÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ÞÍ§¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃæÂ¼¿ÎÈþ ¡ÛÉ×¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×ÂçÃÝ°ì¼ù¤Î´Ñ»¡µ¤ò´©¹Ôà·ëº§¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤èá¥Þ¥ÞÍ§¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤âÀä»¿
¤³¤ÎËÜ¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖSTORY¡×¤Ç2021Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×ÂçÃÝ°ì¼ù¤µ¤ó¤Î¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÄÁÈ¯¸À¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿À¸ÂÖ´Ñ»¡µ¤Ç¤¹¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ïà¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤·¤ã¤Ù¤êÊý¡×¤È¤«¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡×¤È¤«¤ò½Ð¤¹Ãæ¡¢»ä¤Ï¡ÖÉ×¤Î´ñ¹Ô½¸¡×¤Ç¤¹¤«¤éá¤È¼«µÔ¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤á¤È¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤éàËÜÅö¤Ë¡ÊÂçÃÝ²È¤Î¡ËÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜá¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯·ëº§15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏàºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏÉ×¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê´ñ¹Ô¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ²±¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÉ×¤Î´ñ¹Ô¤ò´ñ¹Ô¤È¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ç¤¹á¤È¡¢É×¤Ë½ç±þ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Î´Ñ»¡¤Ë¤è¤êÊ¬¤«¤Ã¤¿ÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤ËÌµ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤¹¿Í¡×¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Þ¥ÞÍ§ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È¸ì¤êàÈþµ®¤Á¤ã¤ó²È¤È¤¦¤Á¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äº¤±¤ëá¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤Î¤³¤È¤ÏºÊÇ¤¤»¤È¤¤¤¦À¤¤Î¡Ö¾¼ÏÂÉ×¡×¤ò»ý¤ÄºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïà¾¼ÏÂÉ×¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯»þÂå¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×¥µ¥¤¥É¤â¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é·ÈÂÓ¥á¥â¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È½ÐÈÇ¤ò¥¹¥¹¥á¡¢µÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ð¤¤¤È¤Ð¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ûº§¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¿È¼Ô¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¤à¡Ö¤³¤ó¤Ê²È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Þ¥·¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ì¤Ð¡£¤±¤ó¤«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤Èà¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬½Ð¤»¤¿¤³¤È¡£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï·ëº§¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û