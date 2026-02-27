»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï11°Ì¤Ë¸åÂà¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕHSBCÂè2Æü
¡¡¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎHSBC½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï27Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥»¥ó¥È¡¼¥µGC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3°Ì¤Ç½Ð¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î71¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î139¤Ç¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î11°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤¬ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç19°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ìºé´õ¡¢À¾¶¿¿¿±û¤¬¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Ç24°Ì¡£´ä°æÀéÎç¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç27°Ì¡£´ä°æÌÀ°¦¤Ï33°Ì¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤¬58°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬66°Ì¡£69¤Ç²ó¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤ê¡¢1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¥ß¥ó¥¸¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤é3¿Í¤¬Â³¤¯¡£