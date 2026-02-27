国内最大級のカメラ展示会「ＣＰ＋（シーピープラス）２０２６」が３月１日まで、横浜市のパシフィコ横浜で開催されている。

国内のデジタルカメラ市場は、高画質の動画をＳＮＳに投稿したい若者らに支えられ回復しつつある。各社は手軽に高機能を楽しめる製品を投入し、若年層の取り込みを図っている。（中山知香、鈴木瑠偉）

◆過去最多

１６回目となるＣＰ＋は、デジカメ市場の復調を受けて出展社・団体数が１４９と過去最多になった。目立つのが、動画撮影に適した小型のカメラだ。

キヤノンは、開発中のコンパクトデジカメの試作品を初公開した。光沢を抑えたり、背景をぼかしたりと、フィルムのような「レトロ」な動画や画像を撮影できるのが特徴で、来場者にアンケートして商品化を検討する。戸倉剛副社長は「若年層がスマホとは異なるカメラの楽しみ方に気がついている」と市場拡大を見込み、コンデジの生産量を増やす方針だ。

ソニーは、持ち運びやすい気軽さと、手ぶれ防止や風切り音の低減など屋外での動画撮影しやすい高機能を併せ持った「ＶＬＯＧＣＡＭ」を展開。最新のＡＩ（人工知能）でオートフォーカス機能を搭載した「α７ｃ２」も並べた。

出荷台数２年連続増

カメラ映像機器工業会（ＣＩＰＡ）によると、２５年のデジカメ総出荷台数は前年比１１・２％増の９４３万台だった。スマートフォンの普及で２３年まで６年連続で市場が縮小していたが、２年連続で増加し、回復の兆しをみせている。市場を先導するのが、コンデジなど小型の「レンズ一体型」で、２９・６％増加した。

ＣＩＰＡの調査では、デジカメ購入者に占める４０歳以上の割合は、２０年の８６％から２５年に６０％に低下。一方で、２９歳以下は６％から１８％に上昇した。

ＳＮＳや「ユーチューブ」への投稿が増え、スマホの画質に物足りなさを感じる若者が高機能なデジカメ人を求めている。視聴者の目を引くには、人との差別化が必要で、フィルムのようなレトロ感を好むのも、その一つとみられる。

アナログと最新技術の融合

カメラをファッションの一部として若者に売り込むのはニコンだ。ミラーレス「Ｚｆ」は、本体カバーを５色から選べる。会場では、アパレルブランドとコラボして服装との組み合わせも紹介している。

富士フイルムは、インスタントカメラ「チェキ」で動画も撮れる製品の体験コーナーを設けた。デジカメの機能を併せ持ち、専用アプリでネットに投稿したり、プリントもできる。山元正人副社長は「アナログ技術と最新技術の融合が富士フイルムの強み。様々な表現ができるカメラを提供していく」と話した。

ＢＣＮ総研の森英二アナリストは「スマホは性能面でカメラにはかなわない。静止画や動画の『写り』にこだわりたい、自分らしさを出したい若者は、カメラの方がいいという風潮が強くなっている」と指摘する。