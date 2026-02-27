645km離れた2都市で冠水　イギリス・ロンドンで50人と犬3匹救助　グラスゴーでは地下鉄駅が利用不能に　原因は水道管破裂

柵の隙間からあふれ出る濁流。

イギリスの首都・ロンドンで起きた冠水騒ぎです。

現場はロンドン北部にあるイズリントン地区。

騒ぎは2月24日午後に起きました。

現地の住民が撮影した映像では、住宅と住宅の間から勢いよく流れ出た大量の水により、歩道などが水浸しになっています。

別の映像では、茶色く濁った水が道全体に広がり建物1階部分が冠水。

歩道と車道の区別がつかなくなっています。

冠水騒ぎは、ロンドンから約645km離れたスコットランドでも起きました。

26日にグラスゴー・セントラル駅で撮影された写真では、改札口が冠水しています。

現地の報道などによると大量の水が突然あふれ出し冠水したため、駅が一時、利用できなくなったということです。

別々の都市で起きた冠水騒ぎ。

その原因は水道管の破裂でした。

特に、ロンドンの冠水では消防車6台と40人ほどの消防士が出動。

50人と犬3匹を救助し、けが人はいないということです。

水道管の管理会社は修理が完了するまで、担当者が24時間365日現場で対応に当たるとしています。