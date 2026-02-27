世界の有力投資機構が中国の外食業界を有望視

最近になり発表された多くの国際的な投資機構による研究報告書は、中国国内の外食消費市場を有望視しています。ゴールドマン・サックスは、今年の中国大陸部の外食売上高が前年比4．2％増に達して昨年の3．2％を上回ると予想し、「即製飲品（店舗のカウンターで飲料を手渡す業態を示す中国の用語）」のリーディングカンパニーに引き続き期待を示しました。大和証券が発表した研究報告によると、2月15日から23日までの春節連休中には消費が好調で、外食と観光の需要が旺盛だったことから、恩恵を受ける関連セクターを優先して配置することを提案しました。

シンクタンクの盤古智庫の江瀚上級研究員は、「現在の消費市場は理性回帰とコストパフォーマンス主導という新たな特徴を示している。消費者はハイエンドをやみくもに追求するのではなく、品質と価格のバランスが極めて良好な日常消費に転じつつある。古茗（グッドミー）、蜜雪氷城（ミーシュー）、覇王茶姫（チャギー）、瑞幸（ラッキン）などのブランドの成長は、いずれもこの傾向を裏付けている」と説明しました。光大証券の安傑投資顧問は、「このほどの春節連休中では、国内旅行者数と消費した金額が目を引いた。このことは外食消費が増加し続ける重要な裏付けだ。今後も比較的強い成長潜在力があり、重点的に注目すべきだ」との見方を示しました。

中航証券の張郁峰市場戦略首席アナリストは、「旅行が活発になった恩恵を受け、食品や飲料および川上供給などの細分化されたセクターの景況感が回復傾向にあると思う。（消費者にとって）コストパフォーマンスの高い即製飲品、飲食チェーン、容器入り飲料、スナック食品などの日常消費財の上昇が比較的速い」と説明しました。

大和証券は研究報告の中で、サプライチェーンの強みや規模効果を備えた企業を評価し、セントラルキッチンやコールドチェーンシステムによりコストを低減させている企業がより強い競争力を持つと指摘しました。（提供/CGTN Japanese）