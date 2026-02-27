ドジャースで使用している登場曲が流れる粋な演出も

大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を実施。28スイングで11本の柵越えをマークし、ファンからは大きな拍手が起こった。

この日、キャッチボールをこなすと一度ベンチへ戻りバットを持って登場。鈴木誠也外野手（カブス）と談笑し、その後打席に入ると、球場はざわめきが起こった。中日ナイン、侍ジャパンのチームメートもグラウンドへ出てきて見守った。

1周目は7スイングで2本の柵越え。2周目に入った際にはドジャースで使用している登場曲が流れる粋な演出があった。そこで4階席の特大の一発を放つと拍手喝采が沸き起こった。

大谷は26日に合流。バンテリンドームで行われた練習では、キャッチボールや室内での打撃練習などをこなしていた。その後の会見では、フリー打撃の実施について「やりたいなとはもちろん思っています。動いた感じも悪くなかったので、明日また状態を見ていけそうだったらやりたいです」と話していた。

3年前の中日戦前には27スイングで9本の柵越えを披露。右翼5階席にも叩き込むなど、ファンや選手の度肝を抜いた。

大谷や鈴木らメジャーリーガーは名古屋での試合に出場しないものの、チケットは両日ともに完売となったことが発表されている。（Full-Count編集部）