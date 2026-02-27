“ミャクミャクぬいぐるみ”が受注販売開始！ 人気の「お手玉風ぬいぐるみ」などラインナップ
「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品としてミャクミャクのぬいぐるみなどが、2月24日（火）から、ヘソプロダクション特設WEBサイトで受注販売中だ。
【写真】白ミャクミャクも登場！ グッズ一覧
■ファン待望の再販
今回受注販売しているのは、人気のミャクミャク、黒ミャクミャク、白ミャクミャクのぬいぐるみ商品全3種。
丸いフォルムがたまらない「お手玉風ぬいぐるみ」と、寝そべり姿がかわいい「這い型ぬいぐるみ」は、それぞれS、M、Lの3サイズが展開され、好みの大きさを選ぶことができる。
また、「全身ぬいぐるみポーチ」は、愛らしい笑顔の黒ミャクミャクと白ミャクミャクの2種類を用意。ポーチにはストラップが付属しており、肩にかけて一緒におでかけすることが可能だ。
なお、購入は1人1種1個までとなり、受注販売は3回にわたって行われる。スケジュールは以下の通り。
■1次受注
2月24日（火）12時00分〜2月25日（水）22時00分
■2次受注
2月27日（金）12時00分〜2月28日（土）22時00分
■3次受注
3月2日（月）12時00分〜3月3日（火）22時00分
