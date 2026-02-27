トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の中継で“神解説”と話題となった高橋成美さん（34）へ改めて称賛の言葉を贈った。

高橋さんとは26日のTBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）で共演。三浦璃来との“りくりゅう”ペアで日本勢初の金メダルに輝いた木原龍一の最初のパートナーだった高橋さんについて「ペアスケートの道を開いた」と功績を説明し、「彼（木原）の未熟なところをできあがっていた選手（高橋さん）が支えていたからこそ、最初にオリンピック代表になれたと思う。彼が高橋さんに出会わなければこの道は開かれていないと思っている」と話した。

この言葉を聞いた高橋さんは生放送中に号泣し、「こんな場面で言ってくれるなんて美姫ちゃん宇宙一だよ！ありがとう」と感謝。放送後にはインスタグラムのストーリーズに「サプライズで号泣させてくれてありがとう。。ビッグサプライズ一生宝物にする！！」と2ショットを投稿した。

安藤さんはこれを受けてストーリーズに高橋さんと笑顔の2ショットをアップし「なるちゃん いつもちっこくて可愛いけど 日本のペアの道を切りひらいたデカい存在 本当に凄いのよあなたは」と改めて賛辞。「ご一緒させていただけて嬉しかったです」とつづった。

高橋さんは2004年にペアに転向し、マービン・トランと組んだ12年世界選手権で銅メダルを獲得。木原とは14年ソチ五輪に出場し、14−15年シーズン限りでペアを解消した。