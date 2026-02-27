【全国天気】

ポイント

・北海道は湿った大雪に注意

・日本海側は午前中雨

・関東以西は晴天

・北風強いが気温上昇

・花粉の猛烈飛散に要注意

28日（土）は、日本の東にある低気圧が北上し、北海道の南東海上へ進むでしょう。この低気圧の北側に降水域が広がり、北海道の内陸や東部では、湿った大雪となる所もありそうです。28日（土）夕方までの24時間に、多い所では、40センチの降雪予想となっています。交通障害などにご注意ください。また、西高東低の冬型となるため、北陸や東北の日本海側でも、午前中は雨の降る所があるでしょう。

一方、関東から九州にかけては、次第に青空が広がる見込みです。全般に北風が強めに吹きますが、暖気に覆われた中での北風なので、寒くはなく、むしろ山越えの風で、気温が上がりそうです。

最高気温は、浜松22℃、甲府21℃、熊谷、熊本20℃などの予想で、東京都心は19℃の予想です。関東や静岡、九州などは、大量のスギ花粉が飛散し、猛烈な飛散となるかもしれません。花粉症の方は、マスクやメガネなどで、万全の対策が必要です。

28日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 1℃（±0 4月上旬）

青森 3℃（＋3 4月上旬）

仙台 6℃（±0 4月中旬）

新潟 7℃（＋3 4月中旬）

東京都心 10℃（＋3 4月中旬）

名古屋 11℃（±0 4月下旬）

大阪 12℃（＋2 4月下旬）

広島 11℃（-1 4月中旬）

高知 11℃（-2 4月中旬）

福岡 10℃（-3 4月上旬）

28日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（±0 3月中旬）

青森 7℃（＋1 3月中旬）

仙台 14℃（＋5 4月上旬）

新潟 12℃（-1 3月下旬）

東京都心 19℃（＋2 4月中旬）

名古屋 18℃（＋2 4月上旬）

大阪 14℃（-3 3月中旬）

広島 17℃（＋3 4月上旬）

高知 19℃（＋3 4月上旬）

福岡 16℃（＋2 3月下旬）

【花粉の大量飛散に要注意、ひな祭りは冷たい雨や雪】

28日（土）は北海道で雪が降り、湿った大雪となる所があるでしょう。ただ週末は、全国的に晴れ間の広がる所が多く、春本番の陽気となる所も多い見込みです。関東以西では引き続き、花粉の大量飛散にご注意ください。

なお、週明けの3月2日（月）から3日（火）は、西日本や東日本で、再び低気圧に伴うまとまった降水が予想されています。これは南岸低気圧に伴う降水で、関東の山沿いや東北では雪が降り、関東の平野部では冷たい雨となるでしょう。また、3日（火）のひな祭りは、全国で皆既月食となりますが、本州付近は、雨や雪で、ほぼ厳しい状態と予想されています。