【あすの天気】北海道は湿った大雪 関東以西は晴天
【全国天気】
ポイント
・北海道は湿った大雪に注意
・日本海側は午前中雨
・関東以西は晴天
・北風強いが気温上昇
・花粉の猛烈飛散に要注意
28日（土）は、日本の東にある低気圧が北上し、北海道の南東海上へ進むでしょう。この低気圧の北側に降水域が広がり、北海道の内陸や東部では、湿った大雪となる所もありそうです。28日（土）夕方までの24時間に、多い所では、40センチの降雪予想となっています。交通障害などにご注意ください。また、西高東低の冬型となるため、北陸や東北の日本海側でも、午前中は雨の降る所があるでしょう。
一方、関東から九州にかけては、次第に青空が広がる見込みです。全般に北風が強めに吹きますが、暖気に覆われた中での北風なので、寒くはなく、むしろ山越えの風で、気温が上がりそうです。
最高気温は、浜松22℃、甲府21℃、熊谷、熊本20℃などの予想で、東京都心は19℃の予想です。関東や静岡、九州などは、大量のスギ花粉が飛散し、猛烈な飛散となるかもしれません。花粉症の方は、マスクやメガネなどで、万全の対策が必要です。
28日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌 1℃（±0 4月上旬）
青森 3℃（＋3 4月上旬）
仙台 6℃（±0 4月中旬）
新潟 7℃（＋3 4月中旬）
東京都心 10℃（＋3 4月中旬）
名古屋 11℃（±0 4月下旬）
大阪 12℃（＋2 4月下旬）
広島 11℃（-1 4月中旬）
高知 11℃（-2 4月中旬）
福岡 10℃（-3 4月上旬）
28日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌 5℃（±0 3月中旬）
青森 7℃（＋1 3月中旬）
仙台 14℃（＋5 4月上旬）
新潟 12℃（-1 3月下旬）
東京都心 19℃（＋2 4月中旬）
名古屋 18℃（＋2 4月上旬）
大阪 14℃（-3 3月中旬）
広島 17℃（＋3 4月上旬）
高知 19℃（＋3 4月上旬）
福岡 16℃（＋2 3月下旬）
【花粉の大量飛散に要注意、ひな祭りは冷たい雨や雪】
28日（土）は北海道で雪が降り、湿った大雪となる所があるでしょう。ただ週末は、全国的に晴れ間の広がる所が多く、春本番の陽気となる所も多い見込みです。関東以西では引き続き、花粉の大量飛散にご注意ください。