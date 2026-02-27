Ｂ２ベルテックス静岡は２７日、ホームの山形戦（２８日、３月１日）に向けて会場となるこのはなアリーナで調整した。前節の青森戦でＰＧ山本愛哉（２１）が４週間ぶりに復帰。第１戦では、１６３センチのＰＧがチームの１１連敗ストップに貢献した。

頼りになる男がチームに戻ってきた。１月２５日の熊本戦で左肩を痛めた司令塔が前節の青森戦で２試合連続で途中出場。「ゲーム感はまだまだだった」と言いながら、好プレーを連発した。第１戦は３点に終わったものの、１５分４７秒に出場。第２戦では３点シュート３発などで１３得点をマークしたが、逆転負けを喫した。「連敗を止めたうれしさより、敵地連勝出来なかった悔しさが大きかった」と、振り返った。

今季はチームでもケガ人が続出。リーグ戦４０試合を消化し、７勝３３敗と西地区最下位でプレーオフ進出は厳しい状況だ。「ケガは言い訳には出来ない。ひとつでも多くファンに勝利を届けられるように、戦っていきたい」と、小さな司令塔。相手も東地区最下位と苦しむ山形が相手。まずは、２０２６年ホーム初勝利を目指す。