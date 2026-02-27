◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）

ＷＢＣに出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、中日との壮行試合の試合前練習でフリー打撃を行った。日本ハム時代の同僚・中田翔氏と笑顔で言葉を交わしたあと、大観衆が一斉にスマホを構える中、豪快なスイングを披露。１巡目では７スンイグで２本のサク越え、２巡目には７スイングで３発を放り込み、４階席に運ぶ驚異的なアーチも見せた。

この日は胸元に「ＪＡＰＡＮ」と書かれた灰色のＴシャツを着用し、チームバスで球場に到着。同じ花巻東高ＯＢで先輩のエンゼルス・菊池雄星に続くように午後３時頃に球場に入った。球場前では、試合開始が午後７時にもかかわらず、試合開始の７時間以上前の午前１１時から侍ジャパンのユニホームを着た人々の姿が多数。ファンの数は午後２時すぎには６００人超まで増加。２時３０分すぎに一便目のチームバスが到着すると、大谷は乗っていなかったが「大谷〜」という声が上がった。

グラウンドに登場すると、ファンから「大谷くーん！」「大谷さーん！」の大歓声。間近で見ようと、三塁ベンチ上は人でごった返した。観客は試合前練習時から３万人規模に。その後、大谷が外野へ向かうと左翼席のファンが総立ちになるなど、改めて異次元の人気を示した。

前日の会見では、２７日にフリーでの打撃練習を行うことを示唆。現状については「体の状態はいいと思う。時差ボケがちょっとまだある状態で、まあ頭がちょっとボーッとするなーとか、そういうところはあるけど、いたって健康な状態で、オフシーズンもキャンプもちゃんと過ごせたので、いい状態だと思います」と話していた。

伝説のショータイム再現だ。大谷は３年前も合流２日目に実施。大観衆が見守る中、前年シーズンは１度しか行わなかったグラウンドでのフリー打撃を行い、２７スイング中、右翼５階席への推定飛距離１６０メートル弾３発を含めた９本のサク越えを記録した。打撃ケージ周辺には当時の代表メンバーも集結して見学し、現ホワイトソックス・村上（当時ヤクルト）は「えぐい。負けました。めっちゃいい刺激」と衝撃を受けていた。ナインらの度肝を抜き、チーム全体の士気を高めると、強化試合の阪神戦（京セラＤ）でも２打席連続弾を披露。大会前に順調な仕上がりぶりを示していた。

大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日に午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流。練習では最大５０メートルほど離れたキャッチボールを１０分間行い、その後は室内で打撃練習をするなどして調整した。

２６日にはパドレス・松井裕樹投手がコンディション不良のため、出場を辞退することが発表。今大会は現状、日本代表では２００９年大会の５人を大幅に上回る歴代最多８人のメジャーリーガーが出場する予定だ。メジャー組はこの日と２８日の中日との壮行試合には出場できず、３月２日のオリックス戦（京セラドーム）から出場が可能となる。