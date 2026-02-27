【保存版】ひな祭りに！身はふっくら、出汁は濃厚。寿司屋の『はまぐりのお吸いもの』

こんにちは！ 谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。今回は、ひな祭りにも作りたい【はまぐりのお吸いもの】！



ちょっとしたコツでワンランク上の仕上がりになりますよー！

では、さっそく作って行きまーす！



【其の一】

水からじっくり煮出すべし！

はまぐりのおいしいだしをとるには、「温度の上げ方」が肝心。水から入れ、弱火でじっくり温めることで、はまぐりの濃厚なうまみを引き出します。急いで強火で煮立たせてしまうと、雑味が出たりうまみが充分に出きらなかったりするので、慌てずゆっくり煮出しましょう。

【其の二】

殻が開いたら取り出すべし！

貝類は火を通しすぎると、身がギュッと縮んで堅くなってしまいます。殻がパカッと開いた瞬間が、最もふっくらと柔らかい食べごろ。開いたものから順にお椀やバットに取り出しておきましょう。

野本流『はまぐりのお吸いもの』のレシピ



材料（2人分）

はまぐり（小）（砂抜きしたもの）……6個

（▶砂抜きする場合はこちらと同様に行う）

昆布（3×3cm）……1枚

酒……大さじ2

薄口しょうゆ……小さじ1

塩……小さじ1/8

三つ葉……2本

作り方

（1）

はまぐりは水をはったボールに入れ、殻と殻をこすり合わせて洗い、水けをきる。鍋に昆布と水400mlを入れ、30分以上おく。三つ葉は3〜4cmの長さに切る。

（2）

（1）の鍋に酒、はまぐりを入れて弱火にかける。沸騰直前で昆布を取り出す。

はまぐりは口が開いたら取り出す。

途中アクを除き、薄口しょうゆ、塩を加えて味をととのえる。

（3）

お椀にはまぐりを入れ、（2）の汁をそそぎ、三つ葉を散らす。

野本流【はまぐりのお吸いもの】のでき上がり！

シンプルだけど、はまぐりのおいしさを存分に楽しめるお吸いものです！

今回は少し小さめのはまぐりで作りました。

大きなはまぐりもおいしいですが、お吸いものは少し小さめのはまぐりを多めに入れて作ると、いいおだしが出ますよ。

はまぐりは縁起もよく、お祝いの席にぴったり。ひな祭りの食卓に、ぜひ作ってみてくださいね。

谷中松寿司の旬ネタ

最後に松寿司の旬ネタをご紹介！

今回は【氷魚】です。

氷の魚と書いて【ひうお】と読みます。

主に琵琶湖でとれる今が旬のあゆの稚魚です。

釜揚げなのでふわっとした柔らかい食感。小さいのであゆの味がしっかりあるわけではないですが、風味をほのかに感じます。

松寿司では山椒とオリーブオイルをかけておつまみでお出しします。今の時期しか食べられない旬の味です。

さて、本日も最後までお読みいただきありがとうございました！

次回の更新は2026年3月27日（金）「若竹煮」です。

野本やすゆき

料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。

大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。

料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。

YouTube：野本やすゆきチャンネル

Instagram：nomotobase

谷中松寿司：yanakamatsusushi