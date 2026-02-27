日銀 ３月の国債買い入れ予定、2月から変更なし
日銀 ３月の国債買い入れ予定、2月から変更なし
利付国債（クーポン付国債）の買入れ
● 残存期間「1年以下」
- 1回当たりの買入れ額：1,000億円
- 月間買入れ額：1,000億円
- 実施日：1月7日、2月4日、3月4日
● 残存期間「1年超～3年以下」
- 1回当たり：2,700億円
- 月間：8,100億円
- 実施日：
- 1月：7日、15日、21日
- 2月：4日、12日、18日
- 3月：4日、10日、16日
● 残存期間「3年超～5年以下」
- 1回当たり：2,450億円
- 月間：7,350億円
- 実施日：
- 1月：7日、21日、29日
- 2月：4日、12日、26日
- 3月：4日、16日、25日
● 残存期間「5年超～10年以下」
- 1回当たり：2,600億円
- 月間：7,800億円
- 実施日：
- 1月：15日、21日、29日
- 2月：12日、18日、26日
- 3月：10日、16日、25日
● 残存期間「10年超～25年以下」
- 1回当たり：950億円
- 月間：2,850億円
- 実施日：
- 1月：7日、15日、29日
- 2月：4日、12日、26日
- 3月：4日、10日、25日
● 残存期間「25年超」
- 1回当たり：750億円
- 月間：1,500億円
- 実施日：
- 1月：15日、21日
- 2月：12日、18日
- 3月：10日、16日
物価連動国債
- 1回当たり：400億円
- 月間：400億円
- 実施日：1月29日、2月26日、3月25日
全体の月間合計
- 月間買入れ総額：2兆9,000億円
次回（2026年4～6月）の予定
- 2026年3月31日 17時に公表予定
利付国債（クーポン付国債）の買入れ
● 残存期間「1年以下」
- 1回当たりの買入れ額：1,000億円
- 月間買入れ額：1,000億円
- 実施日：1月7日、2月4日、3月4日
● 残存期間「1年超～3年以下」
- 1回当たり：2,700億円
- 月間：8,100億円
- 実施日：
- 1月：7日、15日、21日
- 2月：4日、12日、18日
- 3月：4日、10日、16日
● 残存期間「3年超～5年以下」
- 1回当たり：2,450億円
- 月間：7,350億円
- 実施日：
- 1月：7日、21日、29日
- 2月：4日、12日、26日
- 3月：4日、16日、25日
● 残存期間「5年超～10年以下」
- 1回当たり：2,600億円
- 月間：7,800億円
- 実施日：
- 1月：15日、21日、29日
- 2月：12日、18日、26日
- 3月：10日、16日、25日
● 残存期間「10年超～25年以下」
- 1回当たり：950億円
- 月間：2,850億円
- 実施日：
- 1月：7日、15日、29日
- 2月：4日、12日、26日
- 3月：4日、10日、25日
● 残存期間「25年超」
- 1回当たり：750億円
- 月間：1,500億円
- 実施日：
- 1月：15日、21日
- 2月：12日、18日
- 3月：10日、16日
物価連動国債
- 1回当たり：400億円
- 月間：400億円
- 実施日：1月29日、2月26日、3月25日
全体の月間合計
- 月間買入れ総額：2兆9,000億円
次回（2026年4～6月）の予定
- 2026年3月31日 17時に公表予定