通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間８．４５％　方向感欠如のスポット市場を反映

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.45　5.87　6.99　7.55
1MO　8.91　5.68　7.82　7.03
3MO　9.10　5.90　8.15　7.19
6MO　9.33　6.28　8.49　7.47
9MO　9.46　6.64　8.68　7.71
1YR　9.42　6.81　8.76　7.82

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.04　9.93　7.54
1MO　8.51　9.22　7.44
3MO　8.89　9.24　7.51
6MO　9.25　9.47　7.77
9MO　9.43　9.66　7.98
1YR　9.50　9.74　8.04
東京時間16:31現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は8.45％と３カ月以降の９％台から低水準となっている。１カ月も8.91％と９％台割れとなっている。今週は各通貨ペアで方向感に欠如した相場が続いており、短期ボラティリティーの低水準として反映されているようだ。