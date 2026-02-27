通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．４５％ 方向感欠如のスポット市場を反映
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.45 5.87 6.99 7.55
1MO 8.91 5.68 7.82 7.03
3MO 9.10 5.90 8.15 7.19
6MO 9.33 6.28 8.49 7.47
9MO 9.46 6.64 8.68 7.71
1YR 9.42 6.81 8.76 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.04 9.93 7.54
1MO 8.51 9.22 7.44
3MO 8.89 9.24 7.51
6MO 9.25 9.47 7.77
9MO 9.43 9.66 7.98
1YR 9.50 9.74 8.04
東京時間16:31現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は8.45％と３カ月以降の９％台から低水準となっている。１カ月も8.91％と９％台割れとなっている。今週は各通貨ペアで方向感に欠如した相場が続いており、短期ボラティリティーの低水準として反映されているようだ。
ロンドン序盤、ドル円１週間は8.45％と３カ月以降の９％台から低水準となっている。１カ月も8.91％と９％台割れとなっている。今週は各通貨ペアで方向感に欠如した相場が続いており、短期ボラティリティーの低水準として反映されているようだ。