TH909LE

フォステクスは、漆塗りハウジング、バイオダイナ振動板、磁束密度1.5テスラの磁気回路を採用した開放型ヘッドフォン「TH909」を、簡易包装とし、ヘッドフォンスタンドを省いた簡易パッケージ版「TH909LE」をAmazon.co.jp限定で発売した。在庫限りの特別販売で、編集部が27日15時にAmazonで確認したところ、239,800円で販売されている。

開放型で、ハウジングには高級材の水目桜を使い、老舗・坂本乙造商店による漆塗りボルドーカラーで仕上げている。

開口部にはアルミニウム製のエッチングパーツを二重に配置した独創的なデザイン。開口率と各内部パーツを微調整する事で、「心地よく聴き疲れのない自然な音場」を実現したという。

振動板は50mm径で、自社開発のバイオダイナ振動板を採用。バイオテクノロジーで作られたバイオセルロース繊維と他の繊維などを配合したもので、低比重・高ヤング率・高内部損失を実現。「繊細で解像度の高い美しい中高域再生に加え、直線性のよいフリーエッジの採用で、振幅の大きい低中音域も忠実に再現する」という。

なお、TH909LEに付属するケーブルは、TH910などと同じ線材を使ったケーブルとなる。