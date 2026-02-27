二階堂ふみ　photo：田中達晃（C）oricon ME inc.

　俳優の二階堂ふみ（31）が27日、お笑い芸人・江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』に出演。夫でメイプル超合金・カズレーザー（41）との結婚について語る場面があった。

【動画】カズレーザーの「どういうところが良かったの？」質問に「顔」と即答する二階堂ふみ（9：20頃〜）

　二階堂は以前も江頭の動画に出演。江頭の還暦を記念した写真集でカメラマンを務めたいと直談判するため、江頭の自宅を訪れ、共に鍋を囲む様子が公開されていた。

　その写真集の発売日であったこの日、公開された動画では、2人が1年ぶりに再会。昨年8月にカズレーザーとの結婚を発表した二階堂に、江頭は再会するやいなや「知らなかったよ！教えてよ〜！」とひと言。

　江頭が「出会いどんな感じだったの？」と質問すると、出会いのきっかけについて「お友達が紹介してくださったんです。私がもともとファンで」と告白。自身の憧れから始まった縁であることを明かした。

　さらに、江頭からカズレーザーの「どういうところが良かったの？」と深掘りされると、二階堂は一切の迷いなく「顔」と即答した。

　予想外のストレートな回答に、周囲のスタッフからは「えっ〜！」と驚がくの声が上がり、江頭も「直球〜！」と驚きを隠せない様子だった。