りくりゅう『ISU世界フィギュアスケート選手権大会』辞退【全文】
日本スケート連盟が27日、公式Xを更新。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が、『ISU世界フィギュアスケート選手権大会2026』を出場辞退することを伝えた。
Xでは「2026 ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 三浦璃来／木原龍一組の出場辞退について」との書き出しで「三浦璃来/木原龍一組(木下グループ)は「2026 ISU 世界フィギュアスケート選手権大会」を辞退いたします」と報告。
2人のコメントも掲載され「今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シーズン開幕前から世界選手権に出場するかどうかについてはまったく考えていませんでした。オリンピックで金メダルを獲得することができたことから、その後すぐに世界選手権に向けて、心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しいと判断し、辞退を決断いたしました」と記されている。
■報告全文
報道各位
2026年2月27日
公益財団法人日本スケート連盟
2026 ISU 世界フィギュアスケート選手権大会
三浦璃来／木原龍一組の出場辞退について
下記の理由により、三浦璃来/木原龍一組(木下グループ)は「2026 ISU 世界フィギュアスケート選手権大会」を辞退いたします。
三浦選手・木原選手コメント:
このたび、世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました。
今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シーズン開幕前から世界選手権に出場するかどうかについてはまったく考えていませんでした。
オリンピックで金メダルを獲得することができたことから、その後すぐに世界選手権に向けて、心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しいと判断し、辞退を決断いたしました。
今後に関してはシーズンが終わった後に私たち自身で発表させていただきます。
引き続きりくりゅうを温かく見守っていただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
以上
