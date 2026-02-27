ＴＢＳ系「ゴゴスマ」が２７日放送され、ますだおかだ・増田英彦らが出演。「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」が行われるバンテリンドーム前から、生中継が行われた。

試合開始５時間以上前からドーム周辺は大勢のファンが集まり、男性リポーターが中日の帽子＆ユニホーム姿の野球少年にインタビュー。勝敗予想を聞かれると、「ドラゴンズが絶対勝つので。ジャパンに勝つ気分がある」とドラ愛を全開に。さらにスコアについては、「３２対０」と仰天のワンサイドを予想した。

列島中が大谷フィーバーで盛り上がっているが、「誰に注目してますか？」という問いかけも、もはや愚問。「細川選手」と迷うことなく中日の主砲を指名した。「ちなみに、大谷さんは？」と聞かれても、「まあ、見たい」とローテーションで返してスタジオを爆笑させた。

阪神の大ファンで知られる増田は、「今の少年が素晴らしい。日本のプロ野球はまずそこ。まず自分が応援してるチームが一番大事。ＷＢＣも日本代表も大事ですけど、自分が応援してるチームの選手がオープン戦に入って、今の状況を見たいし応援したい」と熱弁。大胆スコアに理解を示した。