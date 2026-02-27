「許せてない」3時のヒロイン・かなで、体だけの関係だった同期に突然彼女が…ギャル芸人も怒り心頭「誰っすか？そいつ」

3時のヒロイン・かなでが番組内で明かした衝撃の“地獄”に、女性陣が怒りをあらわにする場面があった。

【写真】「全然許せてない」かなでを酷い目に遭わせた男性芸人に絶句する人妻グラドル

2月26日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンを開催。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティだ。

今回の企画では、以前番組でも悩みを相談していたかなで、初登場の金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、そしてグラビア・タレントの清水あいりの3人が本音トークを繰り広げていった。

番組では、ある男性芸人に不満を抱えながらも、体だけの関係を続けていたことを告白したかなで。

彼とは芸人同士の飲み会をきっかけに急接近したものの、行為後に「彼女つくる気ない」と言われてフラれてしまう。

しかし、その後も体の関係だけは続き…デート代もホテル代もすべてかなでが支払い、挙句の果てに彼は行為の途中で寝落ちすることもあったと明かして、あまりの不憫さにスタジオの稲田が思わず涙ぐんでしまう一幕もあった。

そして、昨年のクリスマスには、銀座の鉄板焼きで会計が2人で10万円にもなったディナーを奢ったことも告白。だが、食事後のホテルでの対応も満足のいくものではなく、かなでは「10万円以上払ってこれなんだ…」と不満を漏らした。

スタジオでVTRを見ていたぺえは悲しげな表情で「何してんの…かなでちゃん」とポツリ。

一方で稲田は「ちょっと良くないのが、『こんなにお金使ったのに』って思ってんねや。ホストクラブとかキャバ嬢とかにかける思いみたい。純粋な恋愛じゃなさすぎて…」と嘆くと、ぺえも「“お金を使ったら必ず見返りがくる”っていう願望と理想がちょっとあるんだよね」と同調した。

そんななか、年が明けてから彼に会う約束をしようと連絡すると、衝撃の言葉が返ってきたという。なんと彼から「実は彼女ができまして…」と報告されたそうで、きょんちぃと清水も「信じられない」「鳥肌立っちゃった」と頭を抱えてしまう。

また、かなでから男性芸人が同期だったことが明かされると、きょんちぃは「マジで信じられない」と再び頭を抱えながらも、「『彼女つくる気ない』って言って振るのであれば、遊び始めたときに言わなきゃいけないと思う」と意見した。

さらに、その彼女はかなでと10万円のクリスマスディナー後に出会った人だと発覚したそうで、出会って1週間足らずで交際に至ったのだとか。

これにきょんちぃは「めっちゃ腹立ってきました、誰っすか？そいつ」と拳を振り下ろし、清水も「今言えないの？」と同期芸人が誰かを追及。当のかなでは「こうやって話させてもらうことが制裁だと思ってる。最終的には謝ってくれたけど、全然許せてない」と心境を吐露していた。