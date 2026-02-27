王者サンダーに朗報…昨季MVPに輝いたSGAが日本時間28日のナゲッツ戦で復帰へ

2月27日（現地時間26日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、翌28日のデンバー・ナゲッツ戦に向けたインジュアリー・リポートを公開。そのリストに、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）の名前はなかった。

昨シーズンのMVPは、腹部を痛めたことで今月5日のサンアントニオ・スパーズ戦から戦線離脱。オールスターゲームも欠場となり、26日のデトロイト・ピストンズ戦まで9試合連続で欠場も、ナゲッツ戦から出場可能に。

ピストンズ戦を116－124で落としたとはいえ、サンダーは直近4戦でSGAと2番手のジェイレン・ウィリアムズ（ハムストリング負傷）を欠きながら3勝1敗と勝ち越しに成功し、27日終了時点でウェスタン・カンファレンス首位の45勝15敗を残している。

ウェスト2位のスパーズが現在11連勝中で43勝16敗となり、サンダーとのゲーム差を1.5に縮めている中、昨シーズンの王者の得点源が戦列復帰することは間違いなく朗報となる。

キャリア8年目の今シーズン。198センチ88キロのガードはここまで49試合へ出場し、平均31.8得点4.4リバウンド6.4アシスト1.3スティールに加え、フィールドゴール成功率55.4パーセント、フリースロー成功率89.2パーセントをマーク。

また、レギュラーシーズンでは2024年11月2日から121試合連続で20得点以上を記録し続けていて、歴代1位のウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）が保持する126試合へ近づいているだけに、“伝説の巨人”の記録を塗り替えることができるかも必見だ。