澤野弘之率いるチームプロジェクト NAQT VANEが、8作目のデジタルシングル「GREENLIT」（読み：グリーンリット）を本日2月27日にゲリラリリースした。

本作は、7名のパフォーマー加入後初となるシングルであり、新たな音楽表現の拡張を予感させる楽曲となっている。楽曲のみならず、パフォーマーのフィジカルな表現との連動を強く意識した本作品の全貌は、段階的に明らかになっていく。

緻密に構築されたハイクオリティなサウンドにパフォーマーのエネルギーが重なり合う本楽曲は、これまで“音楽プロジェクト”として独自の世界観を提示してきたNAQT VANEが、パフォーマンス集団としての新章へと踏み出したことを暗示する一曲に仕上がっている。

タイトル「GREENLIT」とは、“進行”や“進行許可”を意味する言葉。信号機の青信号に由来するこのタイトルには、立ち止まりがちな心に“進んでいい”というサインを灯し、“自分自身のスタイルを追求して進め”というメッセージが込められた楽曲に。

サウンド面では、疾走感と高揚感を併せ持つトラックに、エモーショナルかつ芯のあるボーカルが重なり、タイトルの通り“青信号”のようにリスナーの背中を押す仕上がりになっている。不安や迷いを振り払うアンセムとしても機能する一曲だ。

