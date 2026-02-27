ÁêÍÕ²íµª¤ÈßÀÅÄ¿òÍµ¤¬½Õ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¸ªÁÈ¤ß¥Ôー¥¹¡ª¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖBGM¤âºÇ¹â¡×
¢£¡ÖÍê¤à¤èÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¥´¥ë¥ÕÉô¡×´ë²è¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¤ÈßÀÅÄ¿òÍµ¤Î¸ªÁÈ¤ß»Ñ¤Ê¤É¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È①～②
WEST.ßÀÅÄ¿òÍµ¡Ê¡ÖßÀ¡×¤Ï°Û»úÂÎ¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¡¢ÁêÍÕ²íµª¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ßÀÅÄ¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÉô³è¡É¤ò·ÝÇ½¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤²¡¢¼«¤éÄ©Àï¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£ー°î¤ì¤ëÍÍ¡¹¤ÊÉô³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÈÖÁÈ¡ØÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡Ù¤Î2·î21ÆüÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁêÍÕ¤È¶¦±é¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍê¤à¤èÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¥´¥ë¥ÕÉô¡×´ë²è¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç½Õ¤é¤·¤¤Çö¼ê¤Î¥À¥¦¥ó¤ä¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ôー¥¹¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£BGM¤Ë¤âÍò¤Î¡Ö·¯¤Î¤¦¤¿¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÍÕ¤¬²Î¤¦¥Ñー¥È¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖBGM¤âºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£