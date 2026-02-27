〈「日本には我々と同レベルの人材が常に2、3人しか存在しない」「技術大国の日本だから何百人も出そうなものだが」…“世界の笑いもの”になっている日本のサイバーセキュリティの“惨状”とは〉から続く

2006年2月、海上自衛隊の護衛艦勤務の隊員が所有するパソコンから大量の内部情報が流出した。しかし、軍事アナリスト・小川和久氏によると、海自の幹部は「たいした秘密ではない」とたかを括っていたという。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

外国の情報機関からすれば『海上自衛隊攻略ハンドブック』を手に入れられたとも言える、恐るべき情報流出の裏側には何があったのか。小川氏による『総理、国防も安全も穴だらけ！ 国民を守れない国ニッポン』（扶桑社）の一部を抜粋。大臣による有識者ヒアリングに招かれた小川氏が内局の不祥事を問いただした際のエピソードを紹介する。

◆◆◆

ネット上に流出した重大情報

私は続けた。そんなことだから2006年の情報流出事件の後、海上自衛隊は1年以上にわたって無防備な状態に置かれたのだ。無防備と言われても出席者の誰もが理解できなかった様子で、互いに顔を寄せて囁き合っていた。

分からないだろう、だから無防備状態が放置されたのだよ、と私は心の中で呟いた。海上自衛隊の130隻の艦艇は敵のパソコン1台で指揮通信系統を攪乱される有り様だったのだ。それを、当の海上自衛隊が自覚していないとは、困ったものだと思った。

私が取り上げたのは2006年2月に発覚したファイル交換ソフト・ウイニーを介した事件で、護衛艦あさゆきの通信室勤務の海曹長のPCの中身がネット上にさらされた一件である。



©kimtoru/イメージマート

それをキャッチしたのは毎日新聞大阪本社のサイバー取材班で、大阪から横浜の私の自宅までやってきてパソコンにダウンロードされた情報の真贋を確認するよう求めた。流出情報はフロッピーディスクにして290枚分。ネット上に出ている情報は紛れもなく海上自衛隊内部のものだった。深刻だったのは、同盟国アメリカにとって望ましくない情報がかなり流出したこと、今一つは、自衛隊の能力や手の内が明かされてしまったことだった。

たとえば北朝鮮による核実験の後、読売新聞が日本海における海上自衛隊の船舶検査の担当区域について地図まで入れた詳しい記事を一面トップのスクープ扱いで報じたが、その船舶検査に関する情報も、すでにこの事件でネット上に流出していたのだ。

そればかりか、海上自衛隊が敵国の潜水艦をどのくらいの距離で探知でき、どのように追跡、攻撃するかという訓練資料まで流出していた。

さらに危機的だったのは、海曹長本人を含む護衛艦の乗員の個人情報が流出したことだった。氏名、生年月日、顔写真、学歴、職歴、家族の情報、宗教など詳細にわたっていたが、中でも最大の問題は、隊員固有の認識番号が流出してしまったことだ。

同時に、海上自衛隊の130隻の艦船の電話やFAX、自衛隊専用回線の番号なども出てしまった。これだけの情報があれば、「なりすまし」で海上自衛隊に浸透したり、攻めたりする条件が整ったことになる。非常に危険な状態だった。

私は若い頃から親しい関係にある統合幕僚会議議長の先崎一氏と飯島勲首相秘書官に連絡し、手を打つよう求めた。海上自衛隊という船が魚雷を食らったようなもので、大至急、穴を塞いで浸水を止めるためのダメージコントロール（被害局限）をしなければ、日本の国防にとって取り返しのつかない被害が生じるかもしれなかった。

流出した情報は当時の秘密区分の機密、極秘、秘の3段階で言うと、秘に当たるものがもっとも秘密の度合いが高い程度で、海上自衛隊上層部は「たいした秘密ではない」とたかを括っていた。

先崎統幕議長に連絡した夜、海上幕僚監部で広報などを担当する監理部長の河野克俊氏が私の自宅に電話をしてきて、「たいした秘密はありませんから大丈夫でございます」と言った。

私は海将補を叱責するのは気の毒だと思ったが厳しく言い渡した。

「それは記者クラブ向けの発言だぞ。漏洩情報はオレのところに持ち込まれ、俺から統幕議長に連絡したんだよ。護衛艦が敵の潜水艦をどのくらいの距離で発見し、どのくらいの速力で追尾し、どの兵器で攻撃したか書かれた訓練資料のどこが、たいした秘密じゃないというんだ」

河野氏は後に統合幕僚長として3回も定年延長し、安倍政権を防衛面で支えた。私は河野氏の有能さを評価していたが、平時に首相を補佐するには適任であっても、有事型ではないと思った。

『海上自衛隊攻略ハンドブック』

とにかく、流出した情報は外国情報機関の立場で見ると海上自衛隊のすべてが分かる詳細なもので、『海上自衛隊攻略ハンドブック』が書けるほどのものだった。自衛隊側の秘密区分に関係なく、流出した情報は自衛隊を攻める側にとって「宝の山」だったのだ。

私は、この情報の取り方はプロの手口と見ておくべきだと思った。情報を流出させたのは護衛艦の通信室にいる海曹長（通信員）だったが、背後にどこかの国の情報機関が存在するなど、何らかの背後関係が疑われたからだ。

情報のプロであれば、下士官である海曹長クラスの人間に「海上自衛隊のトップシークレットを取ってこい」などと要求したりはしない。機密情報が欲しければ、それなりの立場の人物に狙いを定めるに決まっている。海曹長に頼むとすれば、「あなたの日常業務で入ってくる情報を細大漏らさず集めてくれないか」という言い方になるだろう。その中に、たまたま秘密情報が含まれていれば、なおよいという考え方である。

そうした見方を裏づけるように、流出した情報はコンピュータ内のデータをコピーしただけでなく、わざわざPCに打ち込んだものまで含まれていた。

たとえば、護衛艦の居住区の冷蔵庫に食べ残しを入れる不届き者に対して、「不潔になるからやめよう」という張り紙が出たことまで、わざわざ打ち込んでいる。護衛艦に民間人を案内してよい日時、休日明けの朝に岸壁に集合する時刻も入っていたし、「セクハラ対策」や「サラ金対策」のハンドブックなども表紙と見出しをスキャナーで読み込んでいた。

ようするに、海上自衛隊の日常生活が手に取るように分かる情報が、いわば『海上自衛隊攻略ハンドブック』の見出しや索引のような形で流出していたのだ。

そんなこともあり、私はウィニーによってネット上に流出してしまったことは、かえって幸いだったかもしれないと思った。流出事件で気づくことがなかったら、そのまま情報漏洩が続いていたかもしれないからだ。

この事件の後、多数の隊員の無断海外渡航の問題や中国・上海のカラオケ店との接点が浮かび上がることになった。

海上自衛隊は1年以上も無防備

ヒアリングで特に私が防衛省・自衛隊を叱責したのは、情報流出事件の1年後に私が海上自衛隊艦船の電話やFAX番号をチェックしたところ、依然として流出した番号を変更せずに使っていたことだ。無防備だったと言ってよい。番号が露出したままなら1台のパソコンで海上自衛隊全体を麻痺させることも不可能ではない。国防の基本である情報漏洩の防止、秘密保全についての自衛隊の鈍感さは目に余る、と私は指摘した。

残念なことに、この後も情報流出は続き、防衛庁が慌てて官用PC5万6000台を緊急調達した後の2006年11月にも、航空自衛隊の情報がウィニーによって再び流出した。読売新聞は2007年2月9日付の記事で、2000年度以降に陸海空3自衛隊で自衛隊法に定めた秘密文書を紛失する不祥事が計27件発生し、表面化したのは5件だけだったと報じている。

（小川 和久／Webオリジナル（外部転載））