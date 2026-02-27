　2月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは348銘柄。東証終値比で上昇は210銘柄、下落は104銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は84銘柄。うち値上がりが69銘柄、値下がりは8銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は920円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　141　　 +40（ +39.6%）
2位 <3137>　ファンデリー　　　　306　　 +71（ +30.2%）
3位 <4438>　Ｗｅｌｂｙ　　　　　445　　 +80（ +21.9%）
4位 <5451>　ヨドコウ　　　　　 1743　　+300（ +20.8%）
5位 <3810>　ＣＳＨＤ　　　　　　280　　 +38（ +15.7%）
6位 <7918>　ヴィアＨＤ　　　　　127　　 +17（ +15.5%）
7位 <7901>　マツモト　　　　　 1500　　+195（ +14.9%）
8位 <3900>　クラウドＷ　　　　　772　　+100（ +14.9%）
9位 <6391>　加地テック　　　　 4350　　+550（ +14.5%）
10位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　273　　 +27（ +11.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9171>　栗林船　　　　　 1869.5　-308.5（ -14.2%）
2位 <9878>　セキド　　　　　　565.1　 -53.9（　-8.7%）
3位 <2722>　アイケイＨＤ　　　　360　　 -32（　-8.2%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.2　　-0.8（　-8.0%）
5位 <4707>　キタック　　　　　　333　　 -28（　-7.8%）
6位 <4666>　パーク２４　　　　 2105　-145.0（　-6.4%）
7位 <4627>　ナトコ　　　　　　 1672　　-106（　-6.0%）
8位 <5255>　モンラボ　　　　　127.5　　-5.5（　-4.1%）
9位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 59.2　　-1.8（　-3.0%）
10位 <3681>　ブイキューブ　　　　133　　　-4（　-2.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2923　+263.0（　+9.9%）
2位 <6902>　デンソー　　　　　 2330　 +80.0（　+3.6%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　　12828　　+203（　+1.6%）
4位 <6976>　太陽誘電　　　　　 4861　　 +65（　+1.4%）
5位 <4704>　トレンド　　　　　 5250　　 +50（　+1.0%）
6位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　709　　+6.7（　+1.0%）
7位 <4901>　富士フイルム　　　 3269　 +25.0（　+0.8%）
8位 <7735>　スクリン　　　　　23100　　+175（　+0.8%）
9位 <4042>　東ソー　　　　　　 2750　 +20.5（　+0.8%）
10位 <6954>　ファナック　　　　 7160　　 +47（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7974>　任天堂　　　　　　 8915　　 -80（　-0.9%）
2位 <9104>　商船三井　　　　 5760.3　 -37.7（　-0.7%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　 9500　　 -37（　-0.4%）
4位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　213.5　　-0.3（　-0.1%）
5位 <8015>　豊田通商　　　　　 6980　　　-8（　-0.1%）
6位 <5711>　三菱マ　　　　　　 6000　　　-6（　-0.1%）
7位 <8253>　クレセゾン　　　　 4769　　　-3（　-0.1%）
8位 <7211>　三菱自　　　　　　　429　　-0.1（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース