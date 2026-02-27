[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇210銘柄・下落104銘柄（東証終値比）
2月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは348銘柄。東証終値比で上昇は210銘柄、下落は104銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は84銘柄。うち値上がりが69銘柄、値下がりは8銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は920円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3358> Ｔｒａｉｌ 141 +40（ +39.6%）
2位 <3137> ファンデリー 306 +71（ +30.2%）
3位 <4438> Ｗｅｌｂｙ 445 +80（ +21.9%）
4位 <5451> ヨドコウ 1743 +300（ +20.8%）
5位 <3810> ＣＳＨＤ 280 +38（ +15.7%）
6位 <7918> ヴィアＨＤ 127 +17（ +15.5%）
7位 <7901> マツモト 1500 +195（ +14.9%）
8位 <3900> クラウドＷ 772 +100（ +14.9%）
9位 <6391> 加地テック 4350 +550（ +14.5%）
10位 <8783> ａｂｃ 273 +27（ +11.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9171> 栗林船 1869.5 -308.5（ -14.2%）
2位 <9878> セキド 565.1 -53.9（ -8.7%）
3位 <2722> アイケイＨＤ 360 -32（ -8.2%）
4位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
5位 <4707> キタック 333 -28（ -7.8%）
6位 <4666> パーク２４ 2105 -145.0（ -6.4%）
7位 <4627> ナトコ 1672 -106（ -6.0%）
8位 <5255> モンラボ 127.5 -5.5（ -4.1%）
9位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 59.2 -1.8（ -3.0%）
10位 <3681> ブイキューブ 133 -4（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 2923 +263.0（ +9.9%）
2位 <6902> デンソー 2330 +80.0（ +3.6%）
3位 <5713> 住友鉱 12828 +203（ +1.6%）
4位 <6976> 太陽誘電 4861 +65（ +1.4%）
5位 <4704> トレンド 5250 +50（ +1.0%）
6位 <3697> ＳＨＩＦＴ 709 +6.7（ +1.0%）
7位 <4901> 富士フイルム 3269 +25.0（ +0.8%）
8位 <7735> スクリン 23100 +175（ +0.8%）
9位 <4042> 東ソー 2750 +20.5（ +0.8%）
10位 <6954> ファナック 7160 +47（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7974> 任天堂 8915 -80（ -0.9%）
2位 <9104> 商船三井 5760.3 -37.7（ -0.7%）
3位 <4062> イビデン 9500 -37（ -0.4%）
4位 <9434> ＳＢ 213.5 -0.3（ -0.1%）
5位 <8015> 豊田通商 6980 -8（ -0.1%）
6位 <5711> 三菱マ 6000 -6（ -0.1%）
7位 <8253> クレセゾン 4769 -3（ -0.1%）
8位 <7211> 三菱自 429 -0.1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3358> Ｔｒａｉｌ 141 +40（ +39.6%）
2位 <3137> ファンデリー 306 +71（ +30.2%）
3位 <4438> Ｗｅｌｂｙ 445 +80（ +21.9%）
4位 <5451> ヨドコウ 1743 +300（ +20.8%）
5位 <3810> ＣＳＨＤ 280 +38（ +15.7%）
6位 <7918> ヴィアＨＤ 127 +17（ +15.5%）
7位 <7901> マツモト 1500 +195（ +14.9%）
8位 <3900> クラウドＷ 772 +100（ +14.9%）
9位 <6391> 加地テック 4350 +550（ +14.5%）
10位 <8783> ａｂｃ 273 +27（ +11.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9171> 栗林船 1869.5 -308.5（ -14.2%）
2位 <9878> セキド 565.1 -53.9（ -8.7%）
3位 <2722> アイケイＨＤ 360 -32（ -8.2%）
4位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
5位 <4707> キタック 333 -28（ -7.8%）
6位 <4666> パーク２４ 2105 -145.0（ -6.4%）
7位 <4627> ナトコ 1672 -106（ -6.0%）
8位 <5255> モンラボ 127.5 -5.5（ -4.1%）
9位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 59.2 -1.8（ -3.0%）
10位 <3681> ブイキューブ 133 -4（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2432> ディーエヌエ 2923 +263.0（ +9.9%）
2位 <6902> デンソー 2330 +80.0（ +3.6%）
3位 <5713> 住友鉱 12828 +203（ +1.6%）
4位 <6976> 太陽誘電 4861 +65（ +1.4%）
5位 <4704> トレンド 5250 +50（ +1.0%）
6位 <3697> ＳＨＩＦＴ 709 +6.7（ +1.0%）
7位 <4901> 富士フイルム 3269 +25.0（ +0.8%）
8位 <7735> スクリン 23100 +175（ +0.8%）
9位 <4042> 東ソー 2750 +20.5（ +0.8%）
10位 <6954> ファナック 7160 +47（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7974> 任天堂 8915 -80（ -0.9%）
2位 <9104> 商船三井 5760.3 -37.7（ -0.7%）
3位 <4062> イビデン 9500 -37（ -0.4%）
4位 <9434> ＳＢ 213.5 -0.3（ -0.1%）
5位 <8015> 豊田通商 6980 -8（ -0.1%）
6位 <5711> 三菱マ 6000 -6（ -0.1%）
7位 <8253> クレセゾン 4769 -3（ -0.1%）
8位 <7211> 三菱自 429 -0.1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース