2023年5月末、近藤プロデューサーから連絡がきた。『万事快調』の原作権が空いたとのことだった。近藤さんの嗅覚は素晴らしく、彼が面白い原作というならきっとそうなんだろうとすぐに本屋に行った。近所の本屋を3軒ほど回ったがどこにも在庫はなし、ただすぐに読まなければという直感から結局図書館で借りることとなった。夕方に借りて一心不乱に読み耽った。ああ、近藤さんは僕にこの原作を撮らせたいのか。そのことが嬉しくて仕方なかった。そしてこの原作をどうしても撮りたいと思った。

なかなか出資が決まらなかった

かつて『ピンポン』などをプロデュースしたレジェンド小川さんと近藤さんがタッグを組むことになり、製作は進行していった。小川さんのクリエイティブに対する意見はすべからく的確で、とにかく刺激的だったことを憶えている。

しかしながら制作は決して「万事快調」ではなかった。内容的なものもあり出資がなかなか決まらなかった。おそらく自分自身の実績不足も影響しているのだろう、これほどに映画を撮ることは困難なことだとあらためて痛感した。けれど下を向いていてもしかたない、自分ができる準備はできるだけやろう、そう思い舞台となる東海村にカメラマンの斉藤さん、照明の佐伯くん、スタイリストのよしださんとシナハンに行った。主人公たちがこの場所でどのように息をしているのか、そんなことを考えている時間は制作が決まらないということを一時忘れさせるほど愉しかったことを憶えている。

涙が出そうになるのを、必死でこらえた

「これは青春映画にしたいんですよ」近藤さんは最初僕にそう言った。そして撮影が終わり、オフラインを観た彼が「青春映画になりましたね」と言ってくれた瞬間、僕は報われたような気がした。さらにダビングが終わり、全ての工程を終えた後、小川さんが「面白い映画ですね」と言ってくれた。涙が出そうになるのを、必死でこらえたことを憶えている。

僕にはおそらく青春時代なんてなかったと思う。けどそんな僕が監督した『万事快調〈オール・グリーンズ〉』は捻くれてて、ちょっと性格が悪くて、けど正真正銘の面白い青春映画になったと思う。

そして、撮影を終えた今、振り返れば本当にいくつもの困難があった。けれど、それらは素晴らしいスタッフと瑞々しいキャストの力とアイデアによって、思っていたよりずっと軽やかに乗り越えられたように思う。この場を借りて、あらためて深い感謝を記しておきたい。

こやま・たかし 助監督、オフラインエディターを経験後、CMディレクターとして独立。2021年に『猿楽町で会いましょう』で長編映画デビュー。同作で本誌2021年秋号「期待の監督」欄に登場した。

