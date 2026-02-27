金子きょんちぃ、パートナーとの“スキンシップ”をスマホで撮影 理由を告白「お互いブラッシュアップして」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが、26日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『私が愛した地獄』（毎週木曜 深2：36）に出演。パートナーとの“スキンシップ”をスマホで撮影していることを明かした。
【写真】劇的！“ほっそり→ふっくら”のビフォーアフター披露の金子きょんちぃ
きょんちぃは、清水あいりと3時のヒロイン・かなでとラブホテルでトークを展開。自身のスマホでパートナーとの“スキンシップ”を撮影していることを伝えた。
理由について「ネタ動画って撮りますよね。後で確認するじゃないですか」と説明を始めたきょんちぃ。「ここ直そうとか、その感覚です。お互いブラッシュアップしていけばよりよいものができる」と話した。
相手も一緒に映像を確認するといい、「ちょっと中だるんでるかもみたいな」やり取りを交わすと明かした。
【写真】劇的！“ほっそり→ふっくら”のビフォーアフター披露の金子きょんちぃ
きょんちぃは、清水あいりと3時のヒロイン・かなでとラブホテルでトークを展開。自身のスマホでパートナーとの“スキンシップ”を撮影していることを伝えた。
理由について「ネタ動画って撮りますよね。後で確認するじゃないですか」と説明を始めたきょんちぃ。「ここ直そうとか、その感覚です。お互いブラッシュアップしていけばよりよいものができる」と話した。
相手も一緒に映像を確認するといい、「ちょっと中だるんでるかもみたいな」やり取りを交わすと明かした。