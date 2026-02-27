ABC『おは朝』古川昌希アナ、初の手編みに挑戦「とってもお上手」「飲み込み早い!!」
ABCテレビアナウンス部の公式インスタグラムが27日までに更新され、MCの古川昌希アナウンサーが編み物に初挑戦する動画を公開した。
【写真】「飲み込み早い!!」初の手編みに挑戦したABC古川昌希アナ
古川アナは3月で番組を卒業する岩本計介アナウンサーが卒業企画で「エベレスト街道踏破」に挑戦するのを受けて、プレゼントするネックウォーマーを手編みすることに。「できるかな」と不安げな様子を見せる古川アナだが、苦戦しながらも要領をつかんでくると「ちょっと分かってきたかも！」と笑顔を浮かべた。周囲からは「覚えが良すぎる！」と驚かれていた。
完成したネックウォーマーは24日の番組内で岩本アナに手渡された。
この投稿に「とってもお上手」「飲み込み早い!!」「は〜すごい！」といったコメントが寄せられた。
【写真】「飲み込み早い!!」初の手編みに挑戦したABC古川昌希アナ
古川アナは3月で番組を卒業する岩本計介アナウンサーが卒業企画で「エベレスト街道踏破」に挑戦するのを受けて、プレゼントするネックウォーマーを手編みすることに。「できるかな」と不安げな様子を見せる古川アナだが、苦戦しながらも要領をつかんでくると「ちょっと分かってきたかも！」と笑顔を浮かべた。周囲からは「覚えが良すぎる！」と驚かれていた。
完成したネックウォーマーは24日の番組内で岩本アナに手渡された。
この投稿に「とってもお上手」「飲み込み早い!!」「は〜すごい！」といったコメントが寄せられた。