¡¡Âçºå¥¬¥¹¤Ï27Æü¡¢ÀÐÃº²ÐÎÏ¤ÎÌ¾¸Å²°È¯ÅÅ½ê¡Ê°¦ÃÎ¸©ÉðËÄ®¡Ë¤ò2027Ç¯3·îËö¤ò¤á¤É¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀßÈ÷¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÑ»ß¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¶¡µëÎÏ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¾¸Å²°È¯ÅÅ½ê¤Ï00Ç¯4·î¤«¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÅÅµ¬ÌÏ¤Ï14.9Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È¡£
¡¡ÇÑ»ß¸å¡¢Âç¥¬¥¹¤ÎÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Âè2È¯ÅÅ½ê¡ÊÆ±Ä®¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£17Ç¯¤Î±¿Å¾³«»Ï¤ÈÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¯¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Îº®¾ÆÈæÎ¨¤âÌ¾¸Å²°È¯ÅÅ½ê¤è¤ê¹â¤¤¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÇÑ»ß¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥¬¥¹¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÉ±Ï©Å·Á³¥¬¥¹È¯ÅÅ½ê¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤Î±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£