レックリングハウゼン病（神経線維腫症1型）という指定難病とともに生きてきた名古屋市在住のガラス作家・大河内愛美さん。肌にあらわれるカフェオレ斑と呼ばれるしみや腫瘍の症状のため、子どもの頃には学校でひどいいじめを受けた。

しかし美大にストレートで入学し、夢だったガラス工芸を学びながら大学生活を謳歌。卒業後はガラス作家の道を歩み始めた大河内さんだったが、その頃、体の内側では静かに変化が起きていた。そして、ある成功体験が、人生の大きな転機につながっていく。



大河内愛美さん

行動すれば夢は叶う

――大河内さんがレックリングハウゼン病について発信を始めたのは、いつ頃だったのでしょうか。

大河内愛美さん（以下、大河内） 2018年、24歳になる年からです。

――なぜ公表しようと思ったのですか。

大河内 きっかけは、俳優の大東駿介さんでした。

――どういうことでしょう？

大河内 中学3年生のとき、朝ドラ『ウェルかめ』で大東さんを見て「かっこいい！」って思って以来、ずっと応援していたんです。その後、あるとき大東さんのインスタグラムを見ていたら、「いいね」は多いけど、コメントが意外と少ないことに気づいたんです。「もしかして読んでくれるかも？」という軽い気持ちで、「今ガラス作家をしていて、いつか有名になったらお仕事ご一緒したいです」とコメントしたんです。

そのコメントから私のプロフィールに飛んできてくださったらしく､数日後、私の投稿に大東さんから3件も「いいね」がついていて。「読んでくれた！」って、本当にうれしくて。思いきってDMを送ったら「素敵な作品ですね」と返信までいただいて。それが2017年でした。

――憧れの俳優さんからの思いもよらぬ神対応。夢が動いた瞬間、という感じですね。

大河内 そうなんです。それで翌年、愛知県で大東さんが出演する舞台公演があることを知って、作品をプレゼントしたいと思ってまたDMを送ったら「楽屋を訪ねてください」と返信をいただいて。実際にお会いできました。

そのとき「行動すれば夢って叶うんだ」と強く思ったんです。それで「私の難病のことも発信したら受け入れてくれる人がいるかもしれない」という思いに至りました。大東さんとのことがなかったら多分、病気のことを発信しようなんて思わなかったと思います。

「こういう病気なんです」「見せるしかない！」と体の写真を公開

――その成功体験が発信へとつながるんですね。

大河内 はい。それまでまわりに言えずにきた病気を、発信したら何か変わるかもしれない、って。直接打ち明けるのは怖い、でもネットで公表するのならできるかも、と。

――最初はどんな発信から始めたのですか。

大河内 レックリングハウゼン病を知らない人が多いので、まずは「こういう病気なんです」という説明から。でも、文字でズラッと書いても伝わらないし、やっぱり見た目が一番悩むところなので「こういう病状なんですって見てもらうほうが早いかな」「見せるしかない！」って体の写真も載せました。

――いきなり写真を載せていく積極性はすごいですね。勇気があります！

大河内 正直怖かったです。でも思っていたより悪意のある反応は少なくて。「あれ？」って。拍子抜けするくらいでした。「知らなかった」という声が多かったですね。

合併症が見つかり「背骨にボルトを入れる」手術へ

――大河内さんに合併症が見つかったのは、いつですか。

大河内 2019年末です。それで2020年3月に手術を受けました。展開は早かったですね。自覚症状は腰痛でした。湿布も効かないし、夜眠れないこともあって。でもずっと痛いわけじゃないから「整体行かないとダメかな？ でも面倒だな」くらいで放置していたんです。

そんなとき、自分の病気の発信をきっかけに、レックリングハウゼン病である患者さんのご家族とやり取りする機会を得て。その交流の中で合併症のリスクを教えてもらったんです。「名古屋ならこの病院の先生がいい」ということまで具体的に教えてくださって。

――受診して合併症はすぐに見つかったんでしょうか。

大河内 大学病院なので段階を踏んで、やっと専門の先生にたどり着いて。CTやMRIを撮ったら、合併症が見つかりました。

――どのような病変だったのでしょう。

大河内 末梢神経から発生する軟部肉腫（MPNST）。希少がんです。時間のかかる手術を受けて、背骨にボルトを入れる処置になりました。今もそのまま背骨にボルトが入っています。

初めて着たドレスと水着

――2020年の3月、ちょうどコロナ禍ですね。

大河内 入院した翌日から面会禁止になりました。コルセットをしたまま病院を出られなくて。その後退院してからもかなり長い間、1年半くらいコルセットをつけていました。背骨がくっついてないから、安定するまで、外出もほとんどできず、家にこもる生活でした。

そうするとネットしかやることがなくて。それでいろんな情報を見ていたときに「Beauty Japan（※）」というサイトに辿り着きました。コンセプトとかいろいろ見たら「これは私のためにある！」「出ないとダメだ！」くらいに気持ちが入り込んで。でも当時はコルセットをしていたので「来年エントリーしよう」と決めました。

（※）日本女性の美しさを評価し、社会でより活躍できる女性を発掘するコンテスト

――1年越しの挑戦ですね。

大河内 はい。翌年、コルセットを外すことができたので、応募しました。衣装は自由でしたが「ドレスを着たい」と思って。ドレスを着たら、自分も何か変われるかもしれないと思ったんです。

――コンテストに出した写真、どれも美的センスが素晴らしいです。とてもお似合いです。

大河内 ありがとうございます。結果、出場できてエリアのグランプリにまで選ばれることが叶いました。

激しい運動はできず、取ってもキリのない腫瘍と向き合う日々

――現在、生活での制限はありますか。

大河内 背中にボルトが入っているので、激しい運動は控えるように言われています。何が安全で何がダメか明確ではないので、ジム通いもやめました。

――検査は定期的にしてるんですか？

大河内 そうですね。合併症になってからは定期的にMRIとか CTとかは1年に何回かは撮るようになったので。

――肌の腫瘍は定期的に取るんですか？

大河内 相談しながら年に1回は処置をしてもらっています。腫瘍の数が多いので、全身麻酔をして複数人で2時間ほどかけて、腫瘍を切除してもらうんです。ただ、取ってもキリがないですし、優先順位が低いオペになるようで、病院側はあまり積極的ではない印象です。

――肌のケアで大変なことはありますか？

大河内 手術して腫瘍を取ったときは、ケロイドにならないように、病院でもらったワセリンとか、保湿クリームを塗ったりする必要はあります。背中とか手の届かないところは、母に塗ってもらってます。

「命に関わることも…」周知したい合併症のリスク

――病気の根本治療というのは。

大河内 今のところありません。症状を和らげる対症療法が中心です。

――お医者さんも「命に別状はない」という認識になっているんでしょうか。

大河内 う〜ん、でも合併症で命に関わることもあるんですけれどね。合併症のリスクは誰にでもあるんです。だから、私がレックリングハウゼン病について発信することで、まだ自分の病気に気づいていない人が検査に行くきっかけになればと思っています。

――SNSで拝見していても、大河内さんの発信はパワフルな印象ですね。

大河内 もうどうにでもなれ、みたいな開き直りもありますけれど（笑）。

開き直りと言いつつも、大河内さんが発信する根底にあるのは、おそらく強く静かな決意。お話をうかがって「行動したら会えた、変わった」という経験が大河内さんの原動力なのだと感じます。

続く第3回は、恋愛、ルッキズム、怒らないという選択について。大河内さんの現在の心境と未来への展望をうかがいます。（第3回につづく）

