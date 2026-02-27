中田翔、今後の活躍が楽しみな若手選手とは「日本代表の試合で見るまでは全く知らなかったんですけど…」
元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。今後の活躍が楽しみな若手選手を明かした。
中田翔氏
○古田敦也氏も納得「ロッテを引っ張っていく可能性がある」
スタッフから「野手で楽しみな選手はどうですか?」と聞かれ、中田氏は「難しいですね」と悩みながらも、「日本代表の解説に行かせてもらって……ロッテの西川くんでしたっけ?」と、西川史礁の名前を挙げる。
古田敦也氏が「張り切ってやってる感じだよね」と話すと、中田氏はそれにうなずき、「パンチ力もあって、(今後が)おもしろいんじゃないかなと思いましたね。日本代表の試合で見るまでは全く知らなかったんですけど、おもしろいなと思いました。若いなかで言えば(西川くん)」と明かした。
すると、古田氏も「確かに。ロッテを引っ張っていく可能性があるね。大学の時も良かったからね」と納得していた。
【編集部MEMO】
中田翔氏は、日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズなどでプレーした元プロ野球選手。打点王3回(2014年、2016年、2020年)、ベストナイン5回(2013年、2014年、2015年、2016年、2020年)、ゴールデングラブ賞5回(2015年、2016年、2018年、2020年、2022年)などの実績を持つ。
